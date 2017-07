Es waren nur fünf dürre Sätze, die am 12. Juli als Meldung der Bruno-Weber-Stiftung an die Medien gingen: «Am 10. Juli 2017 wurde Dr. Rolf Steiner neu in den Stiftungsrat gewählt. Steiner war bis zum 8. Mai 2017 Zürcher Kantonsratspräsident. Er ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, wohnt in Dietikon und ist von Beruf Chemiker. Die Bruno-Weber-Stiftung vergrössert mit der Wahl Steiners den Stiftungsrat auf vier Mitglieder. Die Präsidentin ist die Kunsthistorikerin Frau Isabelle A. Cart.»

Diese Meldung warf verschiedene Fragen auf, unter anderem «Warum Steiner?» und «Warum jetzt?». An dem nämlichen 10. Juli ging in einem Nebenraum des Wassergartensaals im Bruno-Weber-Park eine denkwürdige Aktion über die Bühne. Nach über zwei Jahren erhielt die Witwe des Dietiker Künstlers Bruno Weber nach langem Hin und Her wieder uneingeschränkten Zugang zu ihrem Eigentum: über 300 Gemälde und Tausende von Skizzen und Zeichnungen ihres Mannes.