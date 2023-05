¡HOLA ARGENTINA! (33) Mein Sonnenbrand in der Salzwüste Bei ihrer Reise durch den Norden von Argentinien musste die Dietiker Austauschschüler Nadia Ehmann einstecken. Nadia Ehmann* Drucken Teilen

Die Berge in der Quebrada de Humahuaca beeindrucken mit unterschiedlichen Farben. Bild: Natacha Pisarenko / AP / Keystone

Nun reise ich schon seit zwei Wochen zusammen mit anderen Austauschschülern durch Mittel- und Nordargentinien. Ich höre Deutschrap, während draussen die Gras- und Buschlandschaft vorbeizieht. Natürlich konnten wir auch schon viel spektakulärere Landschaften bestaunen. Zum Beispiel das Tal Quebrada de Humahuaca.

Die Berge dort sind ganz anders, als ich es von der Schweiz gewohnt bin. Sie sind abgerundet, und weil es kaum Vegetation hat, kann man die verschiedenen Verlaufsrichtungen und Farben des schönen Gesteins erkennen. Dies gab den Ausschlag bei der Namensgebung für eines der Touristenmagneten dieses Tals: Der Berg Cerro de los sietes colores weist aufgrund seiner mineralischen Gegebenheiten je nach Lichteinfall bis zu sieben Farben auf. Das Rot kommt zum Beispiel von oxidiertem Eisen.

Nadia Ehmann. Valentin Hehli

Doch unser eigentliches Ziel war nicht dieses Gebirge. Sondern die Salinas Grandes, eine der grössten Salzwüsten von Südamerika. Sie hat mich sehr beeindruckt. Es war sonnig, aber eisig kalt, und am Horizont ragten die Berge empor – als Schweizerin kam ich da gleich in Skiferienstimmung. Das schöne Wetter brachte jedoch nicht nur Gutes mit sich: Noch nie hatte ich meinen Scheitel so sehr verbrannt. Sonnencreme und eine Kopfbedeckung werde ich so schnell nicht mehr vergessen.

Der Besuch hat sich trotzdem gelohnt und nach unzähligen Fotos ging es dann auch schon weiter nach Salta. Mit über einer halben Million Einwohner ist sie eine der zehn grössten Städte von Argentinien. Sie ist bekannt für ihre spanische Kolonialarchitektur. An jeder dritten Ecke ragen beeindruckende Gebäude und Kathedralen in die Höhe. Wie in den meisten argentinischen Städten sind die Strassen schachbrettartig angeordnet. Das konnten wir gut von oben erkennen, als wir mit der Seilbahn auf den Berg San Bernardo gefahren sind. Die Aussicht: spektakulär.

Salta ist einer von vielen Orten auf dieser Reise, an die ich mich noch lange freudig erinnern werde. Gerade fährt unser Bus wieder durch die Nacht. Wir sind auf dem Weg in die Hauptstadt Buenos Aires. Viele unvergessliche Momente erwarten uns.

Salta liegt im Nordwesten von Argentinien

