¡HOLA ARGENTINA! (31) Die ewige Krise herrscht in Argentinien – warum eigentlich? Ein Erklärungsversuch Die Dietiker Austauschschülerin Nadia Ehmann erlebt die sehr hohe Inflation in Argentinien mit. Deren Wurzeln gehen weit zurück. Und ein Ende des Krisenmodus ist nicht in Sicht. Nadia Ehmann*

Zwei Personen gehen an einem fast leeren Kühlregal in einem Supermarkt in Buenos Aires vorbei. Die jährliche Inflationsrate lag zuletzt bei über 100 Prozent. Juan Ignacio Roncoroni / EPA / EFE / Keystone

Argentinien war einst eines der reichsten Länder der Welt, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie ist es also dazu gekommen, dass man seit vielen Jahren fast nur noch Schlagzeilen über die steigende Inflation in Argentinien lesen kann? Die Gründe sind vielfältig. So spielte zum Beispiel die starke Verschuldung infolge des Falklandkriegs 1982 eine Rolle. Die Wirtschaftskrise bahnte sich aber schon viel früher an.

1946 wurde Juan Perón als Präsident gewählt. Er wollte weder kommunistisch noch kapitalistisch sein. Seine Popularität sicherte sich Perón insbesondere mit seiner Sozial- und Wirtschaftspolitik. So verbesserte er die Löhne der Arbeiter. Auch Verstaatlichungen gehörten zu seiner Politik.

Vom Minister zum Präsidenten

Diese Politik verfolgte er schon vor seiner Präsidentschaft, als er von 1943 bis 1945 Minister für Arbeit und Wohlfahrt und zudem Vizepräsident und Kriegsminister war. Seine Politik passte nicht allen im Militär. Im Oktober 1945 wurde er zum Rücktritt gezwungen und inhaftiert. Unzählige Arbeiter protestierten dagegen, sodass das Militär Perón freiliess und Wahlen in Aussicht stellte.

Diese gewann Perón im Februar 1946. Das gelang ihm nicht zuletzt dank seiner Ehefrau Eva, die er kurz nach seiner Freilassung geheiratet hatte. Sie moderierte zuvor am Radio regelmässig eine Sendung über die Fortschritte des Arbeitsministeriums. Als sie dann First Lady war, wurde ihre Stiftung gegründet, die unter anderem Krankenhäuser und Schulen baute. Eva Perón wurde verehrt.

Eva Perón und Juan Perón auf einem Bild von Oktober 1950. AP

Nachdem sie 1952 gerade mal 33-jährig starb, kam ihr Mann schon bald ins Schwanken. Die vielen Sozialprogramme und der wirtschaftliche Protektionismus trieben Argentinien fast in den Ruin. 1955 putschte das Militär gegen Perón, auch mit dem Segen der Kirche, da Perón Scheidungen und Prostitution legalisiert hatte. So ging er ins Exil. 1973 kehrte er zurück und wurde nochmals gewählt. Seine Anhänger waren aber nicht mehr so geeint wie früher. Er ging hart gegen seine Gegner vor. 1974 starb er.

Aber noch heute beeinflusst seine Bewegung und Ideologie, der Peronismus, die Bevölkerung. Der jetzige Präsident Alberto Fernández ist Mitglied der peronistischen Partei. Er versucht schon länger, die Krise zu lösen, für die Juan Perón einst eine der Grundlagen gelegt hat. Bisher erfolglos.

