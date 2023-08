¡HOLA ARGENTINA! (19) Ohne Helm, ohne Gurt und ohne Fahrerlaubnis: Eine Spritztour durch Arroyito Nadia Ehmann aus Dietikon absolviert ein Austauschjahr in Argentinien. Hier berichtet sie von ihrem Abenteuer. In ihrer neusten Kolumne erzählt sie, wie die Verkehrsregeln gelebt werden. Nadia Ehmann* Drucken Teilen

In Argentinien werden die Verkehrsregeln nicht so ernst genommen wie in der Schweiz. Pixabay

Ich strecke meinen Kopf aus dem Fenster und lasse meine Haare im Wind wehen. Auf meinem Schoss sitzt mein Hund, der beharrlich versucht, auch nach draussen zu schauen. Meine Gasteltern und ich drehen gerade eine Runde durch die Stadt mit dem Auto. Das ist für mich am Sonntagnachmittag schon fast zur Normalität geworden.

An etwas werde ich mich jedoch nie ganz gewöhnen. Was in den Grossstädten Córdoba und Buenos Aires sowie auch auf der Autobahn üblich ist, ignoriert man in Arroyito.

In meiner Stadt muss man sich offenbar nicht angurten. Wir fahren langsam am baumgesäumten Weg dem Fluss entlang. Am Strassenrand auf der Wiese sitzen überall Menschen. Sie trinken Mate, hören Musik und erzählen sich das Neueste. Auf den Feldern daneben stehen Motorräder und viele Autos. Aus den Kofferräumen dröhnt Musik.

Meine Gastfamilie ist, anders als ich, sehr an Autos interessiert. Kein Wunder, denn meinem Gastvater gehört eine Servicewerkstatt für Toyotas. Schon an meinem ersten Tag haben sie mich nach der Marke unseres Familienwagens in der Schweiz gefragt. Und es kommt schon mal vor, dass meine Gasteltern mitten auf der Strasse das Handy zücken, um ein Foto von einem anderen Modell zu schiessen.

Am Anfang war ich noch überrascht, wenn sie, ohne zu zögern und zu verlangsamen, ihr Telefon benutzten. Hier nimmt man es mit den Fahr­regeln nicht so genau. Es gibt einige, die schon vor dem Mindestalter anfangen zu fahren. Autos und grosse Motorräder darf man ab 18 und Töfflis ab 16 Jahren fahren.

Die meisten fahren ohne Helm. Es gibt viele nicht registrierte und getunte Gefährte. Die Frontscheibe des Autos meines Gastbruders ist beispielsweise vollständig getönt. Obwohl dies in Argentinien, wie auch in vielen anderen Ländern, verboten ist und man in der Nacht kaum etwas sieht, stört es hier niemanden. Wir fahren weiter ins Zentrum der Stadt und schauen zum Platz, der ein beliebter Erholungsort ist. Bald erreichen wir unser Zuhause und beenden unsere kleine Spritztour.

Klicken Sie hier, um alle ¡Hola Argentina!-Kolumnen zu lesen.