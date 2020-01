Hoffmanns fünftes Soloalbum: Eine Luftveränderung führte ihn nach Köln

Schon bei der Veröffentlichung seines letzten Soloalbums im Sommer 2018 hatte der Unterengstringer Singer-Songwriter Thomas Hoffmann angekündigt, die nächste Platte in Deutschland aufzunehmen. Das neue Werk mit dem Titel «Gegengewicht» liegt nun vor und wurde in Köln eingespielt. Damit ist der39-Jährige ein Wagnis eingegangen, wie er selber sagt. Denn die Entstehungsgeschichte seines fünften Soloalbums ist alles andere als normal.

Bei «Gegengewicht» wurde Hoffmann von der Kölner Indiepop-Band Locas in Love unterstützt. «2016 bin ich per Zufall darauf gestossen, dass Stefanie Schrank, Bassistin und Mitgründerin von Locas in Love, auch künstlerisch tätig ist. Ich habe sie damals spontan angefragt, ob sie nicht Lust hätte das Plattencover für ‹Le Travelling begins›, mein drittes Soloalbum, zu gestalten», sagt Hoffmann. Sie habe zugesagt. So sei ein loser Kontakt nach Köln entstanden. Mit der Zeit sei dann der Gedanken gereift, etwas neues auszuprobieren. «Ich wollte eine Luftveränderung», so Hoffmann. So sei er auf die Idee gekommen, in Köln für eine Zusammenarbeit anzufragen.

«Ausser Stefanie kannte ich kein anderes Bandmitglied. Ich habe ihnen ein Demo mit meinen neuen Songs geschickt und gefragt, ob sie Lust hätten zusammen mit mir ein Album aufzunehmen. So kam das Projekt zu Stande», sagt Hoffmann. Im Spätherbst 2018 ging es schliesslich für zehn Tage in die Metropole am Rhein. Auf unbekanntes Terrain. «Ich hatte Respekt vor der Aufgabe. Nicht nur, weil ich die Musiker nicht kannte, sondern auch, weil es sich bei ihnen um Profis mit eigenem Studio handelt», sagt er. Was wäre, wenn es nicht passt, habe er sich vor der Abreise gefragt. «Dann hätte ich das Experiment schon nach einem Tag abbrechen können», so Hoffmann. Doch die anfänglichen Zweifel stellten sich schnell als unbegründet heraus. «Am ersten Tag haben wir uns gemeinsam meine Demoaufnahmen angehört. Und schon da kamen seitens der Band viele Ideen, wie die Songs angereichert werden könnten», sagt Hoffmann.