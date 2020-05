Höchster Schlieremer Sasa Stajic: «Wir brauchen eine Portion Optimismus»

Sasa Stajic wurde 1973 in Serbien geboren und kam 1995 in die Schweiz, wo er erst als Pizzaiolo und Hilfsarbeiter tätig war. Nach seinem Studium als Betriebsökonom absolvierte er einen Bachelor-Abschluss in Business Administration. Heute leitet er die kaufmännische Abteilung und ist MItglied der Geschäftsleitung der Sortimo Walter Rüegg in Oberhasli. 2011 wurde er in die Bürgerrechtskommission gewählt und trat 2017 ins Parlament ein. Bereits ein Jahr später wurde er mit der Wahl zum zweiten Vizepräsidenten zum Mitglied des Gemeinderatsbüros. Ausserdem sitzt er seit vergangenem Jahr im Vorstand der Schlieremer Wirtschaftskammer. In seiner Freizeit spielt der 46-Jährige gern Tennis und fährt Ski. Stajic ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.