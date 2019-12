Hélène Vuille über ihr neues Buch: «Beim Schreiben hatte ich oft Tränen in den Augen»

«Ich hatte überhaupt nicht im Sinn, ein Buch über dieses Thema zu schreiben», sagt Hélène Vuille. Aber Barans Geschichte sei so traurig und habe sie so stark berührt, dass sie sich nach Gesprächen mit dem jungen Kurden aus dem Nordirak jeweils abends Notizen machte, um das Gehörte zu verarbeiten. «Beim Niederschreiben hatte ich oft Tränen in den Augen», erinnert sie sich. Als sie ihre Aufzeichnungen durchlas, kam ihr irgendwann der Gedanke, der ganzen Flüchtlingsproblematik ein Gesicht zu geben. Denn auf politischer Ebene würden oft nur die Zahlen und Fakten berücksichtigt, aber die menschlichen Schicksale in den Hintergrund verdrängt. «Es sind so viele Kinder darunter», sagt sie.

Baran habe sehr positiv reagiert, als sie ihm von ihrer Idee erzählte, sagt ­Vuille. Heute Abend wird die Birmensdorferin an der Buchtaufe in Uitikon aus ihrem kürzlich veröffentlichten Werk «Baran – 18 Jahre Regen» vorlesen. Kennengelernt hat sie den jungen Flüchtling, dessen Name auf Kurdisch Regen bedeutet, dank ihrem ­Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung. Seit 1998 kämpft Vuille gegen Food Waste und hat ein Projekt aufgebaut, um Tagesfrischprodukte an Obdachlose und Bedürftige abzugeben (siehe Zweittext). Für Baran begann zu der Zeit als zwölfjähriges Kind die Flucht vor den Schergen Saddam Husseins. Gleich zu Beginn wurde er von seinem Vater und seinem älteren Bruder getrennt und war seither meist auf sich alleine gestellt. 18 Jahre später kam Vuille an einer der Abgabestellen mit ihm ins Gespräch.

«Hilf mir, meine Gedanken zu suchen. Ich habe sie verloren»

«Er fiel mir sofort auf, weil er eine unglaublich traurige Ausstrahlung hatte und extrem mager war», sagt sie. Der junge Mann habe sich überschwänglich für die Lebensmittel bedankt und gleich begonnen, aus seinem Leben zu erzählen. «Hilf mir, meine Gedanken zu suchen. Ich habe sie verloren», habe er immer wieder gesagt. Nach einigen Gesprächen bei der Essensabgabe organisierte sie weitere Treffen mit ihm. «Er sagte, das Erzählen sei schwierig, aber helfe ihm», sagt sie über Baran, dem die eigene Mutter im Babyalter auf Geheiss seines Onkels weggenommen wurde. Nach einiger Zeit habe er ihr mal gesagt, sie sei wie eine Mutter für ihn. «Er verspürte immer Heimweh nach einer Mutter, die er nie hatte.»