Vor knapp einem Jahr stellten die Aescher die Weichen. So will die Gemeinde ihr Glasfasernetz selber bauen lassen und auch im Besitz der Infrastruktur bleiben, wie Hochbauvorstand Max Holliger (FDP) ausführte. Ebenfalls zu den Rahmenbedingungen gehört, dass für sämtliche Liegenschaften eine Anschlusspflicht besteht. Die neuen Anschlüsse, die voraussichtlich 2020 in Betrieb gehen, sollen in Zusammenarbeit mit der Swisscom erstellt werden. Das aktuelle HFC-Netz wird dann abgestellt.

Günstig ist das Glasfasernetz jedoch nicht. Denn pro Liegenschaft kostet der neue Anschluss 2000 Franken. Ein Betrag, der als Modernisierungsgebühr bezeichnet wird. Bei Neubauten müssen die Besitzer 2500 Franken hinblättern. Hinzu kommen etwa Kosten für einzelne Wohneinheiten. Gemeinsam mit Beiträgen der Swisscom – rund 300 000 Franken – sollen so knapp 1,25 Millionen zusammenkommen. Alles in allem kostet der Ausbau 1,5 Millionen Franken. Unterm Strich lässt sich die Gemeinde das Glasfasernetz also gut 250 000 Franken kosten.

Bevor das neue Netz erstellt werden kann, braucht Aesch eine entsprechende Gesetzesgrundlage. Über die Verordnung zum Kommunikationsgesetz hatten die

52 Teilnehmer der ausserordentlichen Gemeindeversammlung von Mittwoch einiges zu diskutieren. Besonders die Anschlusspflicht war Stein des Anstosses. «Kann man nicht auf diese verzichten? Schliesslich verfügen wir auch bei der heutigen Version der Verordnung über keine solche», sagte ein Votant und stellte einen Streichungsantrag. So könne sich ein Bauherr doch dazu entschliessen, in seinem neuen Eigenheim nur über sein Mobiltelefon zu kommunizieren.

Gemeindepräsident Hans Jahn (Forum) verwies darauf, dass der Gemeinderat eine möglichst einheitliche Handhabung angestrebt habe. «Vergleichbar mit den Regelungen im Abfallwesen oder bei der Wasserversorgung.» Anschliessend entbrannte eine hitzige Diskussion über die Freiheit der Bürger und die Notwendigkeit eines Glasfasernetzes. «Man muss doch nicht derart komplizierte Abläufe generieren», monierte ein Herr und fragte in die Runde, ob man nicht einfach alles der Swisscom übergeben könne.