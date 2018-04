Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochvormittag am Bahnhof Schlieren einen Mann festgenommen und bei ihm zu Hause über 40 Gramm Heroin sichergestellt. Um 10.30 Uhr beobachteten Fahnder der Kantonspolizei beim Bahnhof den Mann, der sich verdächtig verhielt. Sie kontrollierten ihn und stellten fest, dass der 25-jährige Nigerianer zur Verhaftung ausgeschrieben ist. Also verhafteten sie ihn. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen mutmasslichen Drogen-Dealer. Die Überprüfung der mitgeführten Gegenstände führte einen Wohnungsschlüssel zu Tage. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung stellten die Polizisten die eingangs erwähnten 40 Gramm Heroin sicher. (sda)