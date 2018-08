Wegen des Unwetters am Donnerstagabend gingen bei der Feuerwehr Dietikon zwischen 22.41 und 02.00 Uhr insgesamt dreizehn Meldungen aus der Stadt Dietikon ein. Weitere vier Meldungen trafen am Freitagmorgen ein, wie Roger Wiederkehr, Stabsoffizier Stützpunktfeuerwehr, am Freitag mitteilte. Es handelte sich dabei grösstenteils um Bäume, die aufgrund der heftigen Böen umgestürzt waren. Aber auch weggespülte Dolendeckel wurden der Feuerwehr gemeldet. Zudem setzte das Unwetter die Unterführung an der Überlandstrasse unter Wasser, ebenso wurden mehrere Tiefgaragen überflutet. Weiter kippte an der Wehntalerstrasse eine Bauschranke um. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

Bilder folgen.