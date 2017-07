Einer von ihnen ist Remo Weber. Der Unterengstringer hat schon an mehreren Triathlons über die olympische Distanz teilgenommen. Für ihn ist der im Vergleich zum Ironman deutlich kürzere Wettkampf optimal: «Man ist einige Zeit unterwegs, dennoch ist das Ziel während des gesamten Wettkampfes präsent und irgendwie greifbar.» Am Zurich Triathlon macht er mit, weil dieser sozusagen vor seiner Haustür stattfindet: «Das ist für mich Motivation genug.» Seinen ersten Triathlon absolvierte der 37-Jährige vor rund drei Jahren. Seitdem ist er «angefressen» von diesem Sport, wie er es ausdrückt. Bis vor einem Jahr hat er ein- bis dreimal pro Woche trainiert, doch mittlerweile sind es sechs Trainings: zwei Einheiten Schwimmen, eine Einheit Intervalltraining Laufen, eine Einheit Wechseltraining mit Laufen und Radfahren, ein Lauftraining und ein langes Fahrradtraining.

Domenico Di Sevo hingegen musste in diesem Jahr mit dem Training zurückstecken. Der Dietiker litt an einer Knochenhautentzündung und war rund ein halbes Jahr verletzt. Vor knapp drei Wochen startete er am Ironman in Frankfurt, doch in Zürich, wo er letztes Jahr ebenfalls den Ironman absolviert hatte, nimmt er diesmal mit der kürzeren Distanz vorlieb. «Innert so kurzer Zeit erneut an einem Ironman teilzunehmen, wäre stupid», findet der 49-Jährige, der die kürzere Distanz allerdings nicht unbedingt als Vorteil sieht: «Man muss viel mehr Gas geben, weil das ganze Feld schneller unterwegs ist.» Doch für Di Sevo steht ohnehin nicht eine schnelle Zeit im Vordergrund. «Wichtig ist für mich, dass ich den Triathlon beenden kann», sagt er. «Und ich möchte Spass haben.»

Schwimmen als Schwäche

Das will auch Daniela Keller. Die 32-Jährige hat erst letztes Jahr mit dem Triathlon begonnen und an einem Wettkampf über die Kurzdistanz teilgenommen, sich dann aber verletzt. Deshalb hat die Birmensdorferin in diesem Jahr noch keinen Wettkampf bestritten. «Ich konnte ein Jahr lang nicht mehr richtig rennen», sagt sie. «Daher wäre die Ironman-Distanz für mich noch zu viel.» Die olympische Distanz mit 40 Kilometer auf dem Fahrrad und 10 Kilometer zu Fuss erscheinen ihr hingegen «weder zu kurz noch zu lang», wie sie sagt. Das Schwimmen werde für sie allerdings zur grössten Herausforderung. «Das ist meine schwächste Disziplin», verrät Keller, «denn ich habe erst vor anderthalb Jahren begonnen, richtig dafür zu trainieren.»

Um sich im Wasser besser zu bewegen, besucht sie seit Mai dieses Jahres das Schwimmtraining des Tri Teams Limmattal. «Zudem gehe ich pro Woche noch zusätzlich zweimal schwimmen.» Auch auf dem Fahrrad war Keller in diesem Jahr schon einige Male unterwegs, nur mit dem Lauftraining hat es aufgrund ihrer Verletzung noch nicht so geklappt wie gewünscht. Deshalb bleibt sie bescheiden: «Schön wäre für mich, den Triathlon ohne Schmerzen zu beenden und eine Zeit unter drei Stunden zu erreichen.»