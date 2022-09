Handball Zweite Niederlage im dritten Spiel: Ein harziger Start für den HC Dietikon-Urdorf In der 2. Liga verlieren die Limmattaler Handballer gegen den punktelosen Tabellenletzten Ehrendingen Rookies kläglich mit 35:36. Cheftrainer Jan Sedlacek ist not amused.

Playmaker im zentralen Rückraum: Daniel Burla verteilte die Bälle und traf selber siebenmal. Ruedi Burkart

Jene Mannschaft, die in einem Handballspiel 35 Treffer erzielt, gewinnt in den allermeisten Fällen die Partie. Im Gegenzug bedeuten 36 Gegentore fast immer eine Niederlage. «Wir schiessen hier 35 Tore, und dann holen wir nicht einmal einen Punkt», sagte nach Spielschluss HCDU-Spieler und Sportchef Miguel Zberg mit einem kurzen Kopfschütteln.

Mit 35:36 verloren die Limmattaler ein regelrechtes Offensivspektakel gegen kecke junge Ehrendinger, die in den Schlussminuten den behäbig wirkenden Gästen aus dem Limmattal förmlich um die Ohren rannten und in der dritten 2.-Liga-Meisterschaftsrunde die ersten Zähler holten. Die Limmattaler kassierten damit in der dritten Runde bereits die zweite Niederlage.

Der Boss sieht «einen langen Weg» vor dem Team

Jan Sedlacek orchestriert seit Anfang Juni zusammen mit seinem Assistenten Stefan Galli die im Vergleich zu letzter Saison stark verjüngte Mannschaft des HC Dietikon-Urdorf. Der ehemalige Nationalspieler der früheren Tschechoslowakei machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und meinte: «Meine Jungs haben den Gegner unterschätzt. Das ist ein Fakt. Mit einer normalen, konzentrierten Leistung müssen wir ein solches Spiel wie heute Abend gegen eine solche Mannschaft ohne Probleme gewinnen.» Er und Galli hätten noch viel Arbeit vor sich. «Wir befinden uns auf einem langen Weg. Aber wir arbeiten daran.»

Er ist eines der grossen Talente: Roman Hohl, sechsfacher Torschütze und mit Jahrgang 2003 einer der jungen Wilden im Team des HCDU. Ruedi Burkart

Zu viele Unsauberkeiten im Spielaufbau, übermässig viele Fehlpässe, welche zu Gegenstössen führten und eine lamentable Torhüterleistung standen am Ursprung der HCDU-Niederlage. Sedlacek:

«Es war nicht vieles gut heute Abend. Aber eines war ganz ordentlich: Wenn wir unsere Gegenstösse bis zum Ende durchziehen, dann sind wir gefährlich. Ich bin sicher, wir werden noch viele gute Partien abliefern.»

Cheftrainer Jan Sedlacek sieht «einen langen Weg» vor seinem Team. Ruedi Burkart

Ein Anliegen ist dem früheren Spitzenhandballer die Arbeit unter der Woche. Sedlacek: «Aber der Trainingsbesuch war bisher nicht genügend. Wenn wir in den Trainings keine Spielzüge ausprobieren können, weil zu viele Spieler fehlen, dann ist es natürlich schwierig, wenn es drauf ankommt.» Die Möglichkeit zur Rehabilitation folgt in einer Woche. Am 1. Oktober tritt der HC Dietikon-Urdorf in Urdorf gegen die Spielgemeinschaft Horgen/Wädenswil II an.