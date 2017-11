Das Kreischen in der Turnhalle des Schulhauses Weihermatt in Urdorf an diesem Morgen ist ohrenbetäubend. Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse stehen in zwei Gruppen aufgeteilt auf jeweils einer Seite der Halle und versuchen, den schweren Medizinball zu treffen, der auf der Höhe der Hallenmitte liegt – und das mit Handbällen.

Auch der Dietiker Simon Schelling hat sich zur einen Kindergruppe gesellt und zielt auf den Medizinball. «Gar nicht so einfach», meint der Torhüter des Nationalliga-A-Vereins Grasshoppers Zürich. Mit der Mehrzahl seiner Versuche scheitert er. Dafür treffen einige der Kinder und schaffen es so, den Medizinball auf die andere Seite zu bugsieren.

Schweizweites Projekt

Schelling hat in dieser ersten Schulstunde des Tages ausnahmsweise die Leitung der Klasse übernommen. Grund dafür ist das schweizweite Projekt «Handball macht Schule», das darauf abzielt, Handball wieder vermehrt in den Schulsport zu bringen. Dieses koordiniert Schelling zusammen mit Martin Lehmann, selber regionaler Verbands-Koordinator für das Projekt, Organisator von Handball-Schülerturnieren und Sportlehrer an der Kantonsschule Limmattal. Seit Oktober leitet Schelling zudem den Bereich Kinderhandball beim HC Dietikon-Urdorf.