Handball Dietiker jubelten über GC-Cupsieg – gleich drei Spieler kommen aus der Stadt Der Cupsieg der Grasshoppers-Handballer freut auch die Fans im Limmattal.

Erfolgreiche Dietiker: Marijan Maric, Stadtpräsident Roger Bachmann, Tomer Bodenheimer und Roman Bachmann (von links). zvg

Am vergangenen Samstag gewannen die Handballer von GC Amicitia in Muri BE dank eines Erfolgs über Pfadi Winterthur den Schweizer Cup. Mit Roman Bachmann, Tomer Bodenheimer und Marijan Maric haben drei Spieler der Grasshoppers einen Bezug zum Limmattal – sie wohnen in Dietikon. Bachmann, Sohn von Stadtpräsident Roger Bachmann, hat gar das Handball-ABC beim HC Dietikon-Urdorf erlernt. Auch GC-Assistenztrainer Sascha Schoenholzer hat einen Bezug zum HCDU: Er ist langjähriger Spieler, Trainer und Chef des jährlichen Nachwuchslagers in Bütschwil.