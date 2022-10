Handball 82 Nachwuchssportler im Trainingslager: Am Nabel des Handballsports Die Handballwoche des HC Dietikon-Urdorf in Bütschwil ist auch dieses Jahr ein grosser Erfolg. 82 Kinder zelebrieren ihren Lieblingssport noch bis Freitag mit grosser Freude. Das macht auch das Leiterteam glücklich.

Während des Minihandball-Turniers gings zur Sache. Freundschaften wurden kurzzeitig auf Eis gelegt. Bild: Ruedi Burkart (11. Oktober 2022)

Daniel Burla steht ein wenig verloren in der Turnhalle. Statt Stimmengewirr von leicht übermotivierten Nachwuchs-Handballern herrscht an diesem Dienstagvormittag im Herbstlager des HCDU in Bütschwil kurz nach 11 Uhr nur eines: totale Stille. Passend dazu flüstert der Nachwuchstrainer: «Sie kommen schon noch, sind unterwegs.» Dass Burla kaum hörbar spricht, hat seinen guten Grund. «Ich habe gestern ein bisschen zu laut geredet», flötet er dem Besucher aus dem Limmattal zu.

Eine, zwei weitere Minuten vergehen. Dann strömt eine Handvoll Mädchen und Buben durch die Tür – und fertig ist es mit der Ruhe. «Heute Vormittag absolvieren alle in Gruppen einen Parcours. Nicht jeder Posten hat mit Sport zu tun», klärt Anna Lisa Hänel auf, die verantwortliche Nachwuchs-Koordinatorin und Torhüterin der 2. Mannschaft.

Erst werden Bäuche erraten, dann gefüllt

Während bei Burla in der Halle ein Geschicklichkeitsparcours auf Zeit absolviert werden muss, geht es ein paar Meter nebenan im Gang weniger hektisch zu und her. Dafür umso lustiger. Es wird gelacht, ein Spruch folgt auf den anderen. Denn am Boden liegen Polaroidfotos, die farbigen Namenskärtchen zugeordnet werden müssen. Auf den Bildern zu sehen sind – Bäuche. Trainierte, füllige, behaarte, solche mit Piercings und ohne – die volle Bandbreite. «Bei meinem Posten geht es darum, die Bäuche, respektive die Bauchnabel, den richtigen Trainerinnen und Trainern zuzuordnen», erklärt Postenchef Colin Moser. Interessanterweise können die jungen Handballerinnen und Handballer die grosse Mehrheit der Fotos richtig zuordnen. Ein Mädchen sagt lachend:

«Also den Bauch von Mägi habe ich sofort erraten.»

Bevor am Nachmittag das mit Spannung erwartete Minihandball-Turnier stattfindet, werden beim Mittagessen die Energiereserven wieder gefüllt. Das Küchenteam um die unverzichtbare Chefköchin Lisbeth Binder ist erneut mit ins Toggenburg gereist, wie immer in den letzten Jahren. Dann steht einer der Höhepunkte der Woche an: die Verteilung der Camp-T-Shirts. Jedes Jahr gibt’s ein neues, immer in einem anderen Design. Diesmal ein orangefarbiges, mit dem weiss-blauen Logo des HCDU auf der Brust. Auf die Frage, warum diesmal die Farbe Orange gewählt worden ist, sagt Sascha Schoenholzer, seit 2004 Chef in Bütschwil: «Das hat einen ganz pragmatischen Hintergrund. So viele T-Shirts waren in einer anderen Farbe nicht zu bekommen.» Somit wäre auch das geklärt.

1980 fand das erste Herbstlager der Limmattaler Handballer statt, damals in Fiesch. Seit 1988 fährt man jeweils nach Bütschwil. Viele, die jetzt als Erwachsene dabei sind, waren schon als Kinder im Lager. Und einige der Jungen, die dieses Jahr mit dabei sind, haben Eltern, die früher einmal selbst Handball gespielt haben. So wie beispielsweise Marco Caviezel. Der 17-jährige Sohn des ehemaligen NLB-Handballers Jürg Caviezel spielt einerseits in der 2.-Liga-Truppe des HCDU und andererseits in der U19 der HSG Aargau Ost. Er windet allen in der Camp-Organisation ein Kränzchen:

«Ich bin mit sechs oder sieben Jahren erstmals hier gewesen. Es war immer megacool. Gratulation an das ganze Team.»