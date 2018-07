Das Altberg-Quartier ist eine blaue Zone. Die vorhandenen Parkplätze bieten zu wenig Platz für die vielen Autos an Hitzewochenenden. Statt weiter weg zu parkieren oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen, stellen die fehlbaren Böötlern ihre Autos wild in die engen Quartierstrassen, die an diversen Stellen über keine Trottoirs verfügen.

Dadurch wird die Verkehrssituation im Sommer noch gefährlicher. Schon lange monieren die Bewohner, dass ihr Quartier von Automobilisten genutzt wird, die jemanden an den Bahnhof bringen, jemanden abholen oder selber auf den Zug müssen und ihr Auto auf den Parkplätzen für die Quartierbewohner abstellen – statt auf der anderen Bahnhofseite, die je nach Wohnort weiter entfernt ist. Und das obwohl es bei der einzigen Zufahrt ins Quartier schwarz auf weiss signalisiert ist, dass sie nicht als Bahnhofzufahrt genutzt werden soll.