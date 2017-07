Weniger Lärm am Rangierbahnhof Limmattal: Dieses Ziel wurde mit dem 2016 eingeführten Taktfahrplan für Gütertransporte nicht erreicht, wie die Limmattaler Zeitung kürzlich öffentlich machte. In den Fokus gerät nun eine andere Idee, mit der der Lärm garantiert abnehmen würde: Der Rangierbahnhof soll weg aus dem Limmattal und Platz machen für rund 15 000 weitere Einwohner an der Stadtgrenze von Dietikon zu Spreitenbach.

Dafür stark macht sich das bürgerliche Limmattaler Komitee «Gateway: so nicht!». Es hat dem Bundesamt für Verkehr letzten Freitag ein Schreiben geschickt, in dem es den Antrag stellt, dass der Rangierbahnhof umzunutzen sei für eine Immobilien- oder Stadtentwicklung. Der entsprechenden Idee zu Gehör verholfen hatten die Kantonsräte Josef Wiederkehr (CVP, Dietikon) und Pierre Dalcher (SVP, Schlieren) schon in einer Anfrage an den Zürcher Regierungsrat Anfang 2014. Beide sind im Komitee vertreten, das vom Oetwiler Gemeinderat Thomas Bernegger (CVP) präsidiert wird. Mit Barbara Angelsberger aus Urdorf ist auch die FDP im Vorstand mit dabei.

Bundesamt gleist Zukunft auf

Dass die Idee nun neuen Schub erhält, kommt nicht von ungefähr: Das Eidgenössische Bundesamt für Verkehr (BAV) hat gerade ein neues Konzept für den Gütertransport auf der Schiene erarbeitet. Das Dokument dient als Grundlage für die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Das BAV hat nun dazu eingeladen, Stellung zu nehmen zum Konzept. 44 Adressaten hat das BAV angeschrieben: die 26 Kantonsregierungen, drei Regierungskonferenzen sowie 15 Verbände, darunter zum Beispiel Economiesuisse, Bauernverband und Transportverbände.

«Auch wenn wir nicht direkt eingeladen wurden, an der Anhörung mitzuwirken, so möchten wir uns doch konstruktiv in den Prozess bringen», schreibt das Komitee «Gateway: so nicht!» nun in seinem Brief ans BAV. Grundsätzlich zeigt sich das Komitee mit dem neuen Konzept einverstanden.

Limmattal soll Däniken ersetzen

Das Konzept sieht vor, dass unproduktive und aufkommensschwache Standorte zu überprüfen sind. Ein solcher Standort ist aus Sicht des Komitees der Rangierbahnhof Limmattal. Die Anzahl dort rangierter Wagen nimmt laufend ab. Von 837 748 Wagen im besonders guten Jahr 2000 auf den tiefen Stand von 474 504 Wagen im abgelaufenen Jahr. Geteilt durch 365, ergibt das im Durchschnitt 1300 Wagen pro Tag. Ausgelegt war die Anlage bei der Eröffnung Ende der 1970er-Jahre auf 5200 Wagen täglich.