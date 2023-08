Weiningen Im Gubristtunnel wird jetzt in der mittleren Röhre gearbeitet: Der Strassenbelag ist bereits abgetragen Seit rund einem Monat wird die mittlere Gubriströhre saniert. Ein Blick in den Tunnel zeigt, was noch ansteht, bevor 2025 Autos durch die Röhre fahren können.

8 Bilder 8 Bilder Am 13. Juli begann die intensive Phase des Rückbaus der mittleren Gubriströhre. Bilder: Astra

Anfang Juli übergab Verkehrsminister Albert Rösti die dritte Spur in der neu gebauten dritten Gubriströhre offiziell dem Verkehr. Die zusätzliche Fahrspur war ein wichtiger Meilenstein, um den Verkehr durch den staugeplagten Autobahntunnel zu verflüssigen. Die mittlere Röhre war damals bereits gesperrt. Seit rund einem Monat laufen dort intensive Sanierungsarbeiten. Erst 2027 sollen alle drei Tunnelröhren gleichzeitig befahrbar sein, weil die beiden bestehenden Röhren nacheinander erneuert werden.

Das Bauprogramm in der mittleren Röhre ist umfangreich: «Vereinfacht gesagt, werden zunächst Rückbauarbeiten vorgenommen, beispielsweise an der Zwischendecke, der Fahrbahn oder den Banketten. Auch die Beschichtung der Tunnelwand wird abgetragen», schreibt ein Mediensprecher des Bundesamts für Strassen (Astra) auf Anfrage. Danach wird die Bausubstanz erneuert, das heisst, Risse und Betonelemente werden saniert. Schliesslich werden der neue Fahrraum, der Werkleitungskanal und der Abluftkanal mit der Ereignislüftung erstellt. Zum Ende wird die Technik – darunter etwa die Beleuchtung und die Signalisation – eingebaut.

Die Bagger haben den Strassenbelag bereits komplett abgetragen. Derzeit brechen die Strassenarbeiter die Zwischendecke ab. Das Abbruchmaterial wird auf der Weininger Seite aus dem Tunnel abgeführt und zum Recyclingplatz, dem Agir Werk Hardwald in Unterengstringen, abtransportiert. Ein grosser Teil der Strassenbeläge wird laut Astra wiederverwendet.

2027 wird der Verkehr auf sieben Spuren fahren

Die Sanierung soll laut Planung des Astra rund zwei Jahre dauern. Mitte 2025 werden die Autos dann durch die erneuerte mittlere Gubriströhre fahren können. Danach wird die zweite der 1985 in Betrieb genommen Gubriströhren saniert.

Voraussichtlich Ende 2027 wird der Verkehr dann auf insgesamt sieben Spuren fahren können – drei in Richtung Bern/Basel/Luzern/Chur und vier in Richtung Zürich Flughafen/St.Gallen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Ausbau der Zürcher Nordumfahrung auf 1,55 Milliarden Franken. Damit sollen die fast täglichen Staumeldungen am Gubrist endlich der Vergangenheit angehören. Das ist für viele Autofahrerinnen und Autofahrer wichtig, denn mit täglich über 120’000 Fahrzeugen gehört die Nordumfahrung zu den meistbefahrenen Autobahnabschnitten der Schweiz.

Nächtliche Sperrungen sind grossteils vorbei

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu nächtlichen Spursperrungen. Denn um die Rückbauarbeiten im mittleren Tunnel vorzubereiten, mussten beispielsweise Logistikbrücken auf beiden Portalseiten erstellt werden. Auch waren diverse Umstellungen in der Verkehrsführung notwendig, die laut Astra nur während der Nacht vorgenommen werden konnten. Diese sollen nun aber weitgehend beendet sein. «Für die Baustelle sind künftig kaum nächtliche Spursperrungen zu erwarten», schreibt der Astra-Mediensprecher.

So spüren die Fahrerinnen und Fahrer derzeit nur wenig von der Baustelle im mittleren Tunnel. «Da die betroffene Röhre während der Instandsetzung ausser Betrieb ist, sind die Auswirkungen auf den Verkehr gering», heisst es weiter. Für den Verkehr auf der Autobahn Richtung St. Gallen stehen die zwei Spuren in der ersten Röhre zur Verfügung. Richtung Bern verkehren die Fahrzeuge auf drei Spuren in der neuen dritten Röhre.