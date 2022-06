Gubrist Mit 146 km/h statt 80 km/h durch den Autobahntunnel Die Kantonspolizei hat am Pfingstsonntag im Gubristtunnel einen Raser erwischt.

Der Raser passierte den Gubristtunnel am Pfingstsonntag gegen 0.30 Uhr. Walter Bieri / Keystone

Am Sonntagmorgen um 0.30 Uhr erwischte die Kantonspolizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Richtung Bern einen 30-jährigen türkisch-bulgarischen Doppelbürger, der mit 146 km/h durch den Gubristtunnel fuhr. Erlaubt sind 80 km/h. Die Messstelle war auf Regensdorfer Gemeindegebiet. Die Kantonspolizei nahm den Lenker später an seinem Wohnort vorläufig fest. Nach der Befragung wurde er aus der Haft entlassen. Er musste den Führerausweis abgeben. Sein Raserdelikt wurde bei der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zur Anzeige gebracht, wie die Kantonspolizei mitteilte.