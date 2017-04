Noch wird auf dem Reitplatz Fondli in Dietikon fleissig gearbeitet. Die Vorbereitungen für die Dressurtage, die morgen beginnen, laufen auf Hochtouren. Dann werden während drei Tagen Reiterinnen und Reiter aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland sich mit ihrem Pferd der Jury präsentieren und um eine möglichst hohe Punktzahl reiten. 300 sind es in diesem Jahr insgesamt – und damit über ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr. «Wir freuen uns sehr, dass so viele zugesagt haben», sagt Sybille Di Lorenzo, Präsidentin der Reitgesellschaft an der Limmat, welche die Dressurtage organisiert.

Dass dieses Jahr deutlich mehr Reiterinnen und Reiter am Start sind als noch 2016, habe wohl damit zu tun, dass man in den letzten Jahren die Dressurtage gut organisiert habe, mutmasst Di Lorenzo. «Die Reiterinnen und Reiter legen sich jeweils ein Jahresprogramm zurecht und entscheiden, an welchen Anlässen sie teilnehmen.» Ein anderer Faktor könnte aber ebenfalls einen Einfluss gehabt haben. Die Dressurtage wurden in diesem Jahr nämlich nach hinten verschoben. «Auf einem anderen Platz fand am gleichen Wochenende, an dem wir normalerweise die Dressurtage durchgeführt hätten, ein ähnlicher Wettbewerb statt», erläutert Di Lorenzo. «In solchen Fällen nimmt man aufeinander Rücksicht. Also haben wir uns für das letzte Wochenende im April entschieden.» Denn dann fände sonst kein Dressurwettbewerb statt.

Durch die rege Teilnehmerzahl beginnen die Prüfungen bereits ab 7 Uhr und dauern bis in den späten Abend hinein. «Wir haben wirklich ein vollgepacktes Programm», sagt Di Lorenzo. «Mehr Anmeldungen wären wohl gar nicht mehr möglich.»