Die Zürcher Planungsgruppe Limmattal kann ihre Statuten totalrevidieren. 10805 Stimmberechtigte sagten Ja zur geplanten Revision, das sind 88,5 der gültigen Stimmen. Nur 11,5 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Die Stimmbeteiligung lag am tiefsten in Dietikon (21,5 Prozent) und Schlieren (22,5 Prozent). Am höchsten war sie in Uitikon (43,3 Prozent) und Aesch (43,1 Prozent).