Grosse Eröffnungsumfrage: der neue Coop und die Pill Apotheke bereichern das Geroldswiler Zentrum

In Geroldswil öffneten gestern die neue Coop-Filiale und die Pill Apotheke ihre Tore. Beide Geschäfte sind vom alten Standort am Dorfplatz in die neue Überbauung Huebegg umgezogen. Im 35-Millionen-Franken-Bau werden nach Fertigstellung auch 27 Mietwohnungen zur Verfügung stehen. Der Umstand, dass die Überbauung wegen den laufenden Bauarbeiten noch mit Absperrband umzäunt ist und seit gestern eine Maskenpflicht in Läden gilt, tat der Freude der meisten Kunden über die neue Einkaufsmöglichkeit keinen Abbruch. «Der neue Coop war nötig. Wir haben schon so lange darauf gewartet», sagte Liselotte Hodel aus Geroldswil. Sie freue sich, dass der Laden gross und hell sei. Sie habe von der Neueröffnung gewusst und sich gleich auf den Weg gemacht.

Die offizielle Eröffnung steht noch aus

Die Coop- Filiale ist 1100 Quadratmeter gross. Der Eingangsbereich ist einladend gestaltet mit einer Backsteinwand zur rechten Seite. Ballone mit Gesichtern schmückten den Eingang. Die Gestaltung des Ladenlokals kostete 3,5 Millionen Franken. In der Pill Apotheke ziehen antike Gegenstände die Aufmerksamkeit auf sich. Das Schild mit der grünen Aufschrift wurde gestern noch montiert.

Eine offizielle Eröffnung der beiden Lokale findet mit der Gemeinde am 1. Oktober statt. Ein grosses Fest zur Eröffnung der gesamten Überbauung Huebegg ist im 2021 vorgesehen.