Grossbrand in der Silbern: Lagerhalle der Pestalozzi Gruppe stand in Flammen

In einer Lagerhalle der Pestalozzi AG in der Dietiker Silbern hat es heute gebrannt. Stunden später liegt noch immer der typische Brand-Geruch in der Luft: säuerlich, herb, unverwechselbar. Ein Lastwagen fährt vorbei und bremst ab – der Morgenverkehr staut sich hinter ihm. Neugierig glotzt der Fahrer auf den Platz vor der Lagerhalle, wo noch immer Löschfahrzeuge stehen.

Feuerwehrmänner rollen Schläuche ein, wischen sich über die russverschmierten Gesichter, trinken in kurzen Pausen mit schnellen Schlucken Kaffee aus Pappbechern. Auf dem Boden liegen Scherben, von der Aussenwand tropft Löschwasser. Die Wellblechfassade im hinteren Teil des Gebäudes ist nach Aussen verbogen, das schmutzige Grau hat sich durch die Hitze zu glänzendem Silber verfärbt. Rauch ist keiner mehr zu sehen, doch Erinnerungen an den Grossbrand gibt es genug.