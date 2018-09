Als vor zwei Jahren sechs Freunde planten, die «grösste Schlager-Party des Limmattals» steigen zu lassen, trafen sie ins Schwarze. Die erste Ausgabe war ein voller Erfolg, sodass am Samstag die zweite Urdorfer-Schlagernacht über die Bühne ging. Dabei war Schlagermusik ursprünglich nicht die zentrale Idee des OK-Teams rund um Chef Marcel Weber. «Wir sechs Festfreunde planten ein Rock-Open-Air-Festival im Reppischtal, das aber nicht zustande kam. Also fokussierten wir uns auf die Zentrumshalle Urdorf und den Schlager», sagte der Urdorfer.

Rund 1000 Eintritte konnten verbucht werden. «Es ist ein qualitativ hochstehender Anlass, Festbänke haben wir zum Beispiel keine. Wir haben dafür neben einer Tribüne viele Tische, an denen man bedient wird und essen kann.» Dennoch erinnerte die Halle an ein edles Bierzelt am Oktoberfest. Viele Frauen erschienen im Dirndl, einige Männer in Lederhosen. Von Beginn weg wurde geklatscht und geschunkelt und die Nacht, deren Türöffnung schon um 16 Uhr war, nahm ihren Lauf.