Dietikon «Das Ergebnis ist schlecht»: Gleis 21 leidet unter Loch in der Kasse Im November 2018 hatte der Stadtrat dem Dietiker Verein Gleis 21 ein zinsfreies Darlehen von 180’000 Franken gewährt, welches der Verein zurückzahlen müsste. Doch nun verzichtet die Stadt auf das Geld.

Das Dietiker Kulturzentrum Gleis 21 schrieb aufgrund der Coronapandemie ein Minus von 56'000 Franken in der Jahresrechnung 2021. Das Ziel ist es nun, künftig mehr Gelder zu beschaffen. Severin Bigler

Eigentlich müsste der Verein Gleis 21, der das Kulturhaus Gleis 21 beim Bahnhof betreibt, das 180'000-Franken-Darlehen von 2018 bis 31. Dezember 2023 zurückzahlen – so sieht es der Darlehensvertrag zwischen dem Verein und der Stadt vor. Der Stadtrat hat nun aber entschieden, auf die Rückzahlung zu verzichten, «um den Weiterbetrieb des Treffpunktes und Kulturortes nicht zu gefährden», wie er mitteilt. Der Stadtrat erklärt zudem, dass das Gleis 21 aufgrund der Coronapandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei und das Darlehen nicht zurückzahlen könne.

Wie es um die Kasse des Kulturbetriebs steht, zeigt auch das Protokoll der Gleis-21-Mitgliederversammlung vom 4. Mai. «Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 ist schlecht», wird da konstatiert. Genauer: Ein Minus von rund 56'000 Franken vor Abschreibung.

Pandemiebedingter Umsatzverlust und Zahlungsrückstand

Zur Erinnerung: Von Januar bis Mai 2021, also fast die Hälfte des Jahres, blieb das Gleis 21 wegen der Coronamassnahmen geschlossen. Zudem wird in der Information zur Jahresrechnung darauf hingewiesen, dass im Dezember aufgrund der wieder verschärften Coronasituation zahlreiche Anlässe, Essen und Apéros abgesagt wurden.

Corona-Unterstützungsleistungen erhielt das Gleis 21 im Jahr 2021 – im Gegensatz zu 2020 – kaum mehr. Denn: Im Sommer 2021 entschied sich der Betrieb, ein temporäres Brockenhaus sowie eine EM-Bar einzurichten, «um als Gleis 21 weiterhin präsent und offen für die Bevölkerung zu sein». «Damit haben wir aber den Anspruch auf Kulturentschädigungen und auch auf Erwerbsausfall der Mitarbeitenden verwirkt», heisst es in der Information zur Jahresrechnung weiter.

Verein erhöht Mitgliederbeiträge um ein Doppeltes

Für die Zukunft will das Gleis 21 mehr Gelder auftreiben. Konkret werden kantonale Kultursubventionen und Sponsorengelder genannt. Zudem hat der Verein bei einer Dietiker Stiftung einen jährlichen Beitrag von 10'000 Franken beantragt. Weiter sieht der Verein eine «enge Kontrolle» der Monatsabschlüsse und einen «Ausgabenstopp für nicht dringend nötige Anschaffungen» vor.

Auch die Mitglieder werden zur Kasse gebeten: So hat der Verein an seiner Versammlung die Mitgliederbeiträge verdoppelt. Die 120 Einzel- und die 26 Paarmitglieder zahlen neu 100 respektive 150 Franken. Bisher waren es 50 respektive 80 Franken. In Zukunft will das Gleis 21 seine Kommunikation stärken und mehr Mitglieder gewinnen.

Das Präsidium, also Kerstin Camenisch und Carla Hohmeister, sagten an der Versammlung, dass Geschäftsführer Michi Minder «den schwierigen Job sehr gut» mache. Im Durchschnitt kommen 48 Personen an die Anlässe. Von Künstlerinnen und Künstlern erhalte man «sehr positive Rückmeldungen». Das Gleis 21, die alte Farbenfabrik Benz, wurde Anfang 2019 offiziell eröffnet.