Gleich zwei Mal Gold für Judo Sportclub Dietikon

Der Judo Sportclub Dietikon kann auf ein erfreuliches Wochenende zurückblicken. In Magglingen gab es an den Schweizer Einzelmeisterschaften zwei Mal Gold und ein Mal Bronze. Am Samstag holte Cyrill Marcarini in der Kategorie Jugend (U18) bis 66kg die erste goldene Auszeichnung. Seinen ersten Gegner besiegte er mit Ippon, der höchste Wertung. Nach einem weiteren Kampf, der über die volle Zeit ging, sicherte sich Marcarini mit einem Beinwurf, einem Ko Soto Gake und einer Waza-ari Wertung den Einzug in den Final. Auch dort konnte er seinen Gegner in Schach halten, ging bald in Führung und siegte wiederum mit einer Waza-ari Wertung. Nach dem Vize-Meistertitel 2017 holte sich Marcarini nun den Titel 2019.

Die zweite Goldmedaille gewann am Sonntag Yasmin Abbani, die sich gleich für zwei Kategorien qualifizierte hatte. Zuerst startete sie in der Jugend (U18) bis 52kg und räumte die ersten beiden Gegnerinnen gleich mit ihrer Spezialtechnik O/Tsuri Goshi souverän aus dem Weg. Etwas überraschend verlor sie den dritten Kampf um den Finaleinzug, sicherte sich dann aber die Bronzemedaille im kleinen Final.