Schlieren Gino Adda ersetzt Moritz Berlinger als SVP-Präsidenten An ihrer General­versammlung hat die SVP Schlieren als Nachfolger für ihren abtretenden Präsidenten Moritz Berlinger neu Gino Adda gewählt. Dies teilte die SVP am Montagabend mit.

Neuer Schlieremer SVP-Präsident Gino Adda. zvg

Die Wahl war überfällig. Denn Moritz Berlinger war bereits letztes Jahr von Schlieren weggezogen. Er habe sich in einem anderen Kanton eine neue Existenz aufgebaut, schreibt die SVP in ihrer Mitteilung. Sie danke Berlinger für seine Arbeit als Präsident und in vielen weiteren Funktionen für die Ortspartei.

Abtretender Präsident Moritz Berlinger. zvg

Berlinger war von August 2017 bis April 2018 und danach wieder von Januar 2019 bis März 2021 Mitglied des Gemeindeparlaments. Er engagierte sich auch ausserhalb der Politik, war zum Beispiel kurze Zeit auch als Vertreter des FC Dietikon im Vorstand des Kartells der Ortsvereine Dietikon dabei.

Mit Gino Adda trete nun ein dynamischer Limmattaler an die Parteispitze, teilt die SVP mit. Gino Adda sei in Urdorf aufgewachsen und kenne das Limmattal und Schlieren bestens. Am 15. Mai ist er zudem in die Bürgerrechtskommission der Stadt Schlieren gewählt worden

Darüber hinaus seien die gleichen SVP-Vorstandsmitglieder wieder für den Vorstand bestätigt worden. Namentlich sind das Beat Kilchenmann, Boris Steffen, Pierre Dalcher und Hans-Ulrich Etter.