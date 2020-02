Gigi Moto rockt heute Abend das Gleis 21 für den guten Zweck

Das letzte Mal, als die Sängerin Gigi Moto das Gebäude des Gleis 21 am Dietiker Bahnhof betrat, war dort noch das Brockenhaus drin. Mittlerweile wartet an diesem Ort eine Bühne auf die Zürcher Sängerin. Ihr Konzert heute Freitagabend ist daher eine Premiere für sie und ihre Band, die sich ebenfalls Gigi Moto nennt. Der Abend ist zugleich auch ein Heimspiel für ihren Ehemann und Gitarristen Jean-Pierre von Dach, der aus Dietikon stammt. Moto hatte bereits am Donnerstag ein Heimspiel: In ihrer Heimatstadt Rümlang gab die Band ein ausverkauftes Konzert. «Wir befinden uns gerade auf ausklingender Tournee», sagt Moto. Ausklingend, weil die Konzerte zu den letzten unter dem Motto «Local Heroes» gehören. So lautet der Titel des jüngsten Albums, das vor zwei Jahren erschien. «Nach der Veröffentlichung spielten wir viele Konzerte, aber so eine Tour läuft bei uns auch nach der intensiven Phase immer ein bisschen weiter», sagt Moto.

Benefizkonzert Gigi Moto: «Local Heroes». Gigi Moto, Jean-Pierre von Dach und Roland Sumi. Heute Freitag, 21 Uhr, Gleis 21, Dietikon.

Die Setlist besteht überwiegend aus Songs vom letzten Werk. «Von den neuen Songs geht ‹Rocket Girl› richtig ab und ‹Spring My Old Friend› singe ich live besonders gerne», sagt sie. Ein Lied, bei dem auch von Dach und ihr Bassist und Akkordeonist Roland Sumi mitsingen werden. Gemeinsam präsentieren sie aber auch bekannte Hits wie «Superstar» oder «Beautiful Loser». Der heutige Abend ist auch ein Benefizkonzert für das Gleis 21. Das bedeutet, dass Gigi Moto ohne Gage spielen wird und der Ticketerlös ganz dem Kultur- und Begegnungszentrum zugutekommen wird. «Es ist das erste Benefizkonzert für unser Haus, aber nicht der erste solche Anlass», sagt der scheidende Betriebsleiter Fabian Hauser. Schon im vergangenen Jahr trat das Komiker-Duo Oropax mit einer Benefizgala auf. «Solche Abende helfen uns natürlich sehr», sagt Hauser. Dass die Band Gigi Moto in diesem Rahmen auftreten wird, ist dem Stadtfest Dietikon im Sommer 2018 zu verdanken. Dort war sie als letzter Act auf dem Rapidplatz zu erleben. «Der Kontakt zu den Organisatoren des Festes war ausgezeichnet und als man uns fragte, ob wir für ein neues Kulturhaus in Dietikon spielen würden, sagten wir sofort zu», sagt Moto. Dass das Konzert gerade am Valentinstag stattfindet, sei reiner Zufall. Und für Moto gar eine Überraschung. «Ich vergesse diesen Tag ständig, obwohl ich eigentlich eine romantische Person bin», sagt sie lächelnd. Vielleicht werde sie ihre Tochter mit einem Schokoladenherz überraschen. Aber gerade sorgen die beiden Heimspiele für genug Action im Leben der Sängerin. Die Nonne und ein neues Studio Moto und von Dach beweisen, dass eine erfolgreiche Musikkarriere auch abseits der Hitparade stattfindet. «Es ist heute schwierig, in die Charts zu kommen. Im Radio gespielt zu werden wäre eine grosse Hilfe, aber ich denke auch, dass man heute weniger Radio hört», sagt Moto. Ohnehin verdiene man in ihrem Metier das Geld mit Konzerten. «Wir investieren jeweils in ein Album und buchen nachher die dazugehörige Tournee», erklärt sie weiter.

Gigi Moto Sängerin Die Leute fragen oft, wann wir endlich wieder live auftreten.