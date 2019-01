Trinken ist wichtig. Ein bis zwei Liter Wasser sollte ein Mensch täglich zu sich nehmen, um nicht zu dehydrieren oder die Konzentration zu verlieren. Der Dietiker FDP-Gemeinderat Olivier Barthe machte sich im Sommer Sorgen um die Trinkwasserversorgung der städtischen Schulkinder.

Barthe war während der letzten Hitzeperiode auf einem Pausenplatz verabredet, als ihm der dortige Brunnen auffiel: «Die Ausflussmenge war klein und ich fragte mich, wie in einer nur 15-minütigen Pause alle Schüler genügend Wasser bekommen.» Barthe besuchte daraufhin andere Pausenplätze – es zeigte sich ein ähnliches Bild.

Für den Gemeinderat Anstoss genug, eine Interpellation beim Stadtrat einzureichen. Darin wollte er wissen, was der Stadtrat von der gesundheitspolitischen Forderung nach ausreichenden Trinkmöglichkeiten hält und warum «heute eher unzureichende Angebote an lebensnotwendigem Wasser auf Pausenplätzen» bestehen. Ausserdem fragte Barthe, wie man das Wasserangebot in Zukunft kostengünstig erweitern könne.