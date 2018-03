Allgemein herrsche das Vorurteil, Afrikaner seien abergläubisch, sagte Nguela. «Euer Sechsilüüte, bei dem Reiter ums Feuer reiten und ihr den Böögg verbrennt, um zu schauen, wie der Sommer wird, ist doch Voodoo pur», neckte er.

Letztes Jahr trat er in New York und Los Angeles als Comedian auf und merkte: Auch jenseits des Atlantiks gibt es Vorurteile. «I’m the comedian from Switzerland», teilte Nguela dort dem afroamerikanischen Taxifahrer mit. Dieser sagte in gesetzt coolem und überschwänglichem Ton: «Ah, you’re the comedian from Swasiland!».

Als Künstler spreche er Dinge aus, die Politiker so nicht könnten. Das sei ein Vorteil seines Berufs, so Nguela. Mit seinem Programm «Helvetia’s Secret» widerlegte er in Bergdietikon Vorurteile und zeigte gesellschaftliche Probleme auf, doch immer auf eine Art und Weise, die zwar frech, aber unterhaltsam blieb.

Narben aus der Kindheit

«Sehr spontan, witzig, direkt und kurzweilig», fand Elke Locher Nguelas Auftritt und fügte wie beiläufig an: «Zudem toller Body». Denn Nguela erzählte und zeigte seine Narben aus der Kindheit. Doch nicht nur Besucherinnen fanden ihn gut, der Bergdietiker Paul Meier war ebenfalls angetan: «Das Leben schreibt die besten Geschichten. Mir gefällt, dass Charles Nguela nicht wie viele Comedians krampfhaft Pointen erfindet, sondern direkt aus dem Leben erzählt und uns so den Spiegel vorhält wie Cabaret Rotstift oder Emil.»