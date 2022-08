Gewalt FCZ-Fans attackieren heimreisende GC-Fans im Zug – fünf Verletzte Am Samstag sollen Fans des FC Zürich eine Gruppe heimreisender GC-Fans in einem Zug überrascht haben. Bei Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen wurden fünf Personen verletzt.

Die Kantonspolizei Zürich wartete am Hauptbahnhof in Zürich mit einem Grossaufgebot auf den einfahrenden Zug von GC- und FCZ-Anhängern. Keystone

Am Samstag haben Anhänger des FC Zürich in Urdorf Gewalttaten verübt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, befanden sich GC-Fans auf der Heimreise vom Cup-Spiel gegen den FC Wettswil-Bonstetten, das GC mit 0:4 gewonnen hat. Am Bahnhof Urdorf Weihermatt seien plötzlich FCZ-Anhänger in den Zug gestiegen, hätten die Notbremse gezogen und dann GC-Fans attackiert. Fünf Personen sollen dabei leicht verletzt worden sein.

Die Polizei soll anschliessend die Lage unter Kontrolle gebracht haben. Der Zug konnte die Fahrt nach einer Stunde Richtung Zürich Hauptbahnhof fortsetzten, wie es weiter heisst. «Dort sorgte ein grosses Polizeiaufgebot dafür, dass es zu keinen weiteren Störungen oder Auseinandersetzungen kam.»

Die fünf verletzten Personen seien durch die Rettungssanität des Spitals Limmattal sowie einen Rettungsdienst aus dem Aargauer Freiamt betreut worden. Wegen des Vorfalls war die Strecke zwischen Urdorf und Zürich zeitweise unterbrochen. Zusammen mit der Kantonspolizei standen auch die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf sowie die SBB-Transportpolizei und Transsicura im Einsatz.