Bei der Luxus-Autovermietung von Adrian Scheiwiller in Schlieren fehlt seit Freitag ein schwarzer Lamborghini Huracán Spyder. Eine Frau hatte diesen ausgeliehen und fuhr mit dem Luxus-Wagen nach England. Dies hatten GPS-Daten ergeben, die den Lamborghini in London orteten. Am Freitag hatte die Frau eine Kopie ihrer irischen Identitätskarte hinterlassen – diese entpuppte sich allerdings als eine Fälschung.

Mit einem Beitrag auf Facebook machte Scheiwiller bereits auf sein gestohlenes Auto aufmerksam und bat um Hilfe.