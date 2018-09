«Möglichst noch in diesem Jahr»

Der Gemeindepräsident (FDP) Chris Linder zeigte sich erfreut über den eindeutigen Ausgang der Abstimmung: «Wir gingen davon aus, dass der Kreditantrag angenommen wird. Das Resultat zeigt nun klar, dass es den Einwohnern wichtig ist, dass der Waldeggplatz neu gestaltet wird.»

Die Erneuerung des Waldeggplatzes beinhaltet auch eine Erweiterung zur Zürcherstrasse hin. Zudem soll eine Treppe von der unteren Ebene des Panoramaweges auf die obere Ebene der Leuengasse führen. Grünflächen, gepflasterte Wege sowie Bäume sollen Erholungssuchen Schatten spenden. Eine Tribüne mit seitlicher Treppe sowie ein Teich für die Regenwasserretention runden den Park ab. Für Familien und Pickniick-Gruppen werden im Park künftig Bänke, Tische und eine Feuerstelle zur Verfügung stehen.

«Die Umsetzung der Gestaltungspläne wird so schnell wie möglich an die Hand genommen, möglichst noch in diesem Jahr», sagt Linder.