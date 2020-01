Geschwindigkeitskontrolle: 50 Autofahrer waren zu schnell unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Birmensdorferstrasse in Fahrtrichtung Zürich hat die

Gemeindepolizei Uitikon 50 Übertretungen geahndet. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, habe die höchste gemessene Geschwindigkeit 69 km/h betragen. Erlaubt sind 50 km/h. Insgesamt wurden 1168 Fahrzeuge gemessen. (liz)