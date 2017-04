Gemeindeammann Gerhart Isler (Bürgerforum), Brigitte Diggelmann (parteilos) und Urs Vogel (SVP) räumen ihre Plätze im Bergdietiker Gemeinderat. Urs Emch (SVP) und Ralf Dörig (FDP) machen weiter. Jetzt hat die FDP ihre Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen der Gemeinde am 25. Juni nominiert. Der Vorstand freue sich, dass es gelungen ist, für die Legislatur 2018 – 2021 eine grosse Anzahl an Kandidaten zu stellen, heisst es in einer Pressemitteilung zur Nomination.

«Besonders erfreulich ist es, dass auch junge Personen für die Kommissionen gewonnen werden konnten.» Die Mitgliederversammlung folgte dabei den Anträgen des Vorstandes einstimmig. Für den Gemeinderat kandidieren Ralf Dörig (bisher), der Ambitionen auf das Amt des Gemeindeammanns geäussert hat, Parteipräsidentin Françoise Oklé (neu), sowie Jean-Claude Rebetez (neu). Für die Finanzkommission treten an Claudio Giovanoli (neu) und Revisor Roger Graf (neu), für die Steuerkommission Kassier Michael Güdel (bisher) und Aline Giovanoli (neu) und für die Schulpflege Regula Weidenmann (bisher) und Patrick Schafflützel (neu). Christine Karmann (neu) kandidiert für das Wahlbüro.