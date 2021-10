Geroldswil/Weiningen Auf Nimmerwiedersehen: Nun verabschiedet sich die Post aus der Fahrweid – die Partner-Agentur schliesst Die Firma «Miet and Drive» schliesst ihr Geschäft und die darin enthaltene Post-Agentur für die Fahrweid. Einen Ersatz bietet die Post nicht. Geht doch nach Geroldswil, sagt man dem Quartier, das immer mehr ins Abseits gerät.

Am 25. September 2017 wurde die Postagentur in der Autovermietung Miet and Drive AG in der Fahrweid eröffnet. Am 29. Oktober 2021 wird sie für immer geschlossen.

Severin Bigler

Die Post hat es sich bekanntlich zu ihrer Aufgabe gemacht, eine Poststelle nach der anderen zu schliessen. Zuletzt jene im Dietiker Schönenwerd-Quartier. Sie wurde durch eine Agentur im Bahnhof Glanzenberg ersetzt. Allerheilmittel Agentur, so die Losung der Post. Und jetzt? Auch die Agenturen sind nicht vor dem gelben Kahlschlag gefeit. Das zeigt sich nun in der Fahrweid.

Adieu, Agentur: Das heisst es jetzt an der Brunaustrasse 3 in der Weininger Fahrweid. Dort befindet sich die Autovermietung Miet and Drive AG. Sie betreibt seit 25. September 2017 eine Post-Agentur. Damals fiel die klassische Postfiliale Fahrweid dem gelben Sparhammer zum Opfer.

«Unser Partner hat uns nun mitgeteilt, dass er das Geschäft nicht mehr weiterführt. Da in der Fahrweid trotz intensiver Suche keine Nachfolgelösung gefunden werden konnte, haben wir uns entschieden, die Filiale mit Partner ersatzlos aufzuheben»,

schreibt die Post auf einem Flugblatt, mit dem sie die Bevölkerung der Fahrweid informieren will. Der Tenor: Gebt nicht dem gelben Riesen die Schuld, sondern der kleinen Autovermietung. Die Post hat schliesslich «intensiv» gesucht – will heissen: «erfolglos».

Die Postagentur der Miet and Drive AG wird letztmals am Freitag, 29. Oktober geöffnet sein. Wie gehabt von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Danach gilt: Licht aus und weg mit dem gelben Schild.

Seit 1975 hatte die Post einen Standort in der Fahrweid

Es ist das Ende einer Geschichte, die fast ein halbes Jahrhundert lang dauerte. 1975 herrschte noch Feierlaune: Damals wurde die Postfiliale in der Fahrweid eröffnet. 2017 dann der Ersatz durch die Agentur. Und 2021 heisst es eben: Adieu, Agentur.

«Zur Abholung gemeldete Sendungen können Sie künftig in unserer Filiale Geroldswil entgegennehmen. Die Mitarbeitenden der Filiale an der Poststrasse 5a stehen Ihnen auch für alle anderen Postgeschäfte gerne zur Verfügung», schreibt die Post in ihrer Mitteilung weiter. Die Post in Geroldswil ist jeweils montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet – und am Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr.

Die Fahrweid ist nicht zu beneiden. Sie gerät ins Abseits. 2018 verlor der Quartierverein schon seinen Sitz im Weininger Gemeinderat. Nun ist auch die Post weg. Was folgt als nächstes?

Wenigstens der Briefeinwurf bleibt

Immerhin: Der Briefkasten an der Brunaustrasse 3 bleibt. Es ist einer der wenigen im Limmattal, der noch montags bis freitags um 18 Uhr und samstags um 11 Uhr geleert werden. Das ist noch richtige A-Post.

Aber bleibt das so? Oder wird auch bei diesem Briefeinwurf die Leerungszeit bald auf 8 Uhr vorverlegt? Die «Limmattaler Zeitung» hat nachgefragt. Die Post beziehungsweise ihr Spezialist für Kommunikation und Politik wird voraussichtlich heute Nachmittag Stellung nehmen.