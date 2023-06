Geroldswil Wo bleibt der Kreiselschmuck für den Geroldswiler Kreisel? Fünf Jahre nach Erstellung soll der Oetwiler Kreisel nun endlich einen Kreiselschmuck erhalten. Ebenso lange muss der Kreisel in Geroldswil bei der Einmündung Gemeindehausstrasse ohne Verzierung auskommen. Ändert sich dies bald?

Der im Jahr 2018 gebaute Kreisel in Geroldswil beim Zentrum Huebegg präsentiert sich seit Jahren ohne Kreiselschmuck. Bild: Muriel Daasch/Archiv

Beide Kreisel wurden im Jahr 2018 erstellt, müssen seither aber ohne Kreiselschmuck auskommen. Die Rede ist vom Kreisel in Oetwil, Einmündung Dorfstrasse und dem Kreisel in Geroldswil, Einmündung Gemeindehausstrasse beim Zentrum Huebegg. Ersterer soll nun aber bis Ende Jahr einen Kreiselschmuck erhalten. Für 70’000 Franken darf der Limmattaler Bildhauer Felix Liebi den Kreisel bespielen. Im dritten Quartal 2023 soll der Kreiselschmuck erstellt werden. Auf die Frage, weshalb es so lange gedauert hat, sagte Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP): «Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir sparsam umgehen mit den Steuergeldern und dass die Umsetzung des Kreiselschmucks nicht oberste Priorität hat.» Zur Erinnerung: Der 2013 erstellte Kreiselschmuck am südwestlichen Dorfeingang Oetwils kostete den Steuerzahler seinerzeit über 150’000 Franken.

So soll sich der Kreisel in Oetwil, Einmündung Gemeindestrasse bis Ende dieses Jahres präsentieren. Bild: zvg/Felix Liebi

Der Oetwiler Kreisel soll nun also seinen Schmuck erhalten. Das führt zur Frage, was der Stand der Dinge beim Geroldswiler Kreisel ist. Vor über einem Jahr gab die Gemeinde gegenüber der «Limmattaler Zeitung» zur Auskunft, dass sie ab Ende 2022 einen Ideenwettbewerb lancieren wolle. «Beim betroffenen Kreisel ist es das Ziel, dass die Vorstellungen und Ideen der Geroldswiler in die Gestaltung miteinfliessen», gab der damalige Gemeindeschreiber damals zu Protokoll.

Ob die Planung des Kreiselschmucks inzwischen weiter fortgeschritten ist, will die Gemeinde noch nicht mitteilen. Auf Anfrage heisst es lediglich: «Die Vorgehensplanung und somit auch ein Zeitraster wird demnächst vorgenommen.» Sicher ist hingegen, dass die Geroldswiler Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung am 12. Juni zum Kreisel wird Stellung nehmen können, wenn es darum geht, die Kreditabrechnung in Höhe von 227’000 Franken gutzuheissen. Es handelt sich hierbei um den Gemeindeanteil am kantonalen Strassenprojekt zur Sanierung der Limmattalstrasse mit Strassenraumoptimierung und Neubau des Kreisels Zentrum. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt die Kreditabrechnung zur Annahme. Den entsprechenden Kredit hatte die Geroldswiler Gemeindeversammlung im Dezember 2014 genehmigt. Basierend auf dem damaligen Baukostenindex ging man damals noch von Kosten von 213’000 Franken aus.