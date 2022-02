Geroldswil Wegen Lärmbelästigung und Littering: Nun passt der Gemeinderat die Regeln der Freizeitanlage Moos an Die Freizeitanlage Moos in Geroldswil ist in jüngerer Vergangenheit immer wieder von Lärmbelästigung und Vandalismus betroffen gewesen. Nun greift der Gemeinderat ein.

Auch die Freizeitanlage Moos auch bekannt als Grillplatz Moos ist immer wieder von Littering betroffen. David Egger

Auf dem Gemeindegebiet Geroldswil kam es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Lärmbelästigungen, Vandalismus und Littering. Auch die beliebte Freizeitanlage Moos, die am Waldrand über dem Dorf thront, ist davon betroffen. Deshalb hat der Geroldswiler Gemeinderat nun das Reservationsreglement für die Anlage überarbeitet, wie er am Freitag bekannt gab.

Das Reglement wurde in Bezug auf den Lärm- und Jugendschutz sowie den Schutz des bestehenden Inventars, darunter etwa die Nutzungs des Kühlschranks, leicht angepasst. Konkret heisst es zum Lärmschutz: «Die Vorschriften der Polizeiverordnung, insbesondere die Lärm- und Jugendschutzvorschriften, sind einzuhalten.»

Verstösse werden mit Bussen oder Verzeigungen geahndet und führen dazu, dass die Betroffenen den Raum nicht mehr reservieren dürfen. Zudem wird der Grillplatz neu nur noch an Volljährige vermietet. Weil die Nachfrage sehr hoch ist, hat die Gemeinde im Weiteren beschlossen, dass jede Person die Anlage nur noch einmal pro Jahr buchen kann. (liz)