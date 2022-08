Unbekannte brechen in Veloladen ein und flüchten mit Deliktsgut im Wert von über 40’000 Franken

In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Einbruchdiebstahl in ein Fahrradgeschäft in Geroldswil verübt und mehrere hochwertige Fahrräder entwendet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.