Geroldswil Spielerisch lernen: Sie eröffnen eine private Montessori-Primarschule Zdenka Amschwand weitet ihre integrative Tagesvorschule auf die Primarstufe aus. Unterstützt wird sie dabei von der Dietiker Primarlehrerin Karin Reiter.

Zdenka Amschwand (rechts) will in ihrer Tagesvorschule in Geroldswil zusammen mit Karin Reiter auch Primarschüler unterrichten. Sandra Ardizzone

Tannenzapfen, Länderfahnen, mit Buchstaben beschriftete Döschen, Knöpfe, Tierfiguren: In Zdenka Amschwands Tagesvorschule schreitet man durch eine begehbare Schatztruhe. «Das, was normalerweise in den Büchern steht, befindet sich bei uns in den Regalen. Das Material vereinfacht das Lernen auf spielerische Weise. Es ist wichtig, dass die Kinder es anfassen und spüren können, weil sie so verschiedene Erfahrungsebenen erleben», sagt Zdenka Amschwand.

Statt in den Büchern steht das Wissen in Zdenka Amschwands Tagesvorschule in den Regalen bereit. Sandra Ardizzone

Seit 2008 führt die 53-Jährige im Geroldswiler Industriegebiet nahe Weiningen die Tagesvorschule Amschwand, die sich an der Montessori-Pädagogik orientiert. Im Zentrum steht dabei, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. «Wir arbeiten nach dem Prinzip, dem Kind zu helfen, sich selbst zu helfen», erklärt Amschwand.

In der Volksschule soll nicht alles vergessen gehen

Ab dem neuen Schuljahr nach den Sommerferien sollen nun auch Primarschülerinnen und Primarschüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren in den Genuss des spielerischen und selbstständigen Lernens kommen. Amschwand bietet zwölf Plätze in der Privatschule an. «Es ist schade, wenn die Kinder hier nach Montessori lernen und in der Volksschule durch den anderen pädagogischen Ansatz viel wieder vergessen geht», findet Amschwand.

Auf die Idee gebracht hat sie Karin Reiter. Die Primarlehrerin aus Dietikon arbeitete 2015 als Kindergärtnerin für Amschwand und erkennt je nach Schulform einen Unterschied bei der Entwicklung. Sie sagt:

«Die Kinder hier sind sozialer, selbstbewusster und hilfsbereiter. Sie tragen dem Material und ihrer Lernumgebung viel mehr Sorge, als ich es von Schülerinnen und Schülern aus der öffentlichen Schule gewohnt bin.»

Amschwand sei ihr grosses Vorbild. Daher motivierte Reiter ihre Kollegin dazu, diesen Schritt zu wagen. «Wir schauen, wie gross das Interesse ist, und hoffen, dass die Primarklasse, die von der Zürcher Bildungsdirektion bewilligt wurde, zustande kommt», sagt Reiter. Je nach Nachfrage werden sie und zwei weitere Pädagogen Amschwand unterstützen.

Willkommen sind nicht nur Kinder, die zuvor einen Montessori-Kindergarten besucht haben, sondern alle – auch «Quereinsteiger», wie sie Reiter nennt. «Damit sie nicht überfordert werden, tasten wir uns mit ihnen langsam an die neue Schulform heran», sagt die 39-Jährige. Der Kontrast ist gross: Eine Wandtafel und eine Sitzordnung sucht man vergebens. «Die Kinder können sich im Raum bewegen, frei den Arbeitsplatz wählen, ob alleine oder in der Gruppe», sagt Amschwand.

Gearbeitet wird mit allen Sinnen. So waschen sich die Kinder zum Beispiel die Hände, bevor sie etwas ertasten, oder putzen sich die Nase, bevor sie an etwas riechen. Amschwand zeigt auf die blauen Schilder mit je einem grossen Buchstaben darauf, der sich rau anfühlt, wenn man darüberfährt. «Wenn die Kinder mit den Sinnen lernen, speichern sie das Gefühl dazu ab und können sich besser daran erinnern.»

Die Klassen sind altersdurchmischt

Speziell ist zudem, dass in Amschwands Schule die Kinder nicht nach Alter getrennt werden. «Die Klasse ist durchmischt, ein Fünfjähriger kann zum Beispiel mit einem Zehnjährigen zusammenarbeiten», sagt die Pädagogin aus Dietikon. So würden sie gemeinsam wachsen und voneinander lernen. «Die Klasse besteht somit aus lauter Lehrerinnen und Lehrern. Die Kleinen schauen sehr gerne den Grossen zu. Diese kümmern sich wiederum um die Kleinen und übernehmen Verantwortung», erklärt Amschwand. Wichtig ist ihr, dass die Kinder ohne Druck lernen, damit sie die Freude daran nicht verlieren. Jeder könne in seinem Tempo arbeiten.

Zu den entsprechenden Buchstaben finden sich Gegenstände in den Döschen. Zdenka Amschwand legt Wert darauf, dass die Kinder das Material beim Lernen anfassen und spüren können. Sandra Ardizzone

Sorgen, dass dadurch der nötige Schulstoff nicht rechtzeitig abgedeckt wird, hat sie nicht. «Die Kinder beginnen bereits mit drei Jahren, spielerisch zu lernen. Sie haben genug Zeit, den Schulstoff zu verinnerlichen.» Was zähle, sei, dass sie einen Bezug zum Leben hätten und die Kleinen wüssten, wozu sie lernen. Deshalb geht Amschwand mit ihren Schützlingen auch einkaufen, wenn sie etwas gemeinsam kochen. «So üben sie den Umgang mit Geld und auch mit Rechenmassen wie Kilogramm und Liter.»

Hausaufgaben können sich die Kinder selbst geben

Hausaufgaben werden keine aufgetragen, da das Lernen in der Privatschule stattfinde. «Die Kinder können sich selbst Hausaufgaben geben und zum Beispiel das Lesen etwas vertiefen, indem sie ein Buch lesen, das sie interessiert», sagt Amschwand. Das entlaste auch die Eltern, weil sie ihre Kinder zu Hause dann nicht zwanghaft motivieren müssten.

Die ganztägige Schulbetreuung inklusive Mittagessen kostet im Monat rund 1400 Franken. Eltern können vorbeikommen und das besondere Unterrichtskonzept selbst kennen lernen. «Viele sind angetan von uns und auch vom veränderten Verhalten ihrer Kinder. Eine Mutter bringt ihr Kind deshalb sogar von Muri zu uns ins Limmattal», sagt Amschwand. Sie hoffe, dass sie noch viele weitere Eltern von ihrer Lebensschule überzeugen könne.