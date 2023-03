Geroldswil Sie wollen ihre Fotos an die Öffentlichkeit bringen – und sprudeln vor Ideen Klaus Samson und Werner Stulz aus Geroldswil betreiben seit etwa einem Jahr den Samson Verlag. Mit ihren vielseitigen Produkten wollen sie den Menschen eine Freude machen.

Klaus Samson (links) und Werner Stulz betreiben den Samson Verlag in Geroldswil. Andrea Zahler

Seit vielen Jahren ist Klaus Samson aus Geroldswil mit seiner Kamera im Limmattal unterwegs. So entstand ein riesiger Fundus an Fotos, die jede Gemeinde aus verschiedenen Blickwinkeln abbilden. «Beim Fotografieren interessieren mich vor allem interessante und schöne, aber auch aussagekräftige Motive», sagt Samson.

Zusammen mit seinem langjährigen Bekannten Werner Stulz – ebenfalls ein begeisterter Fotograf aus Geroldswil – gründete er vor rund einem Jahr den Samson Verlag. Als selbstständiger Auftragschauffeur lernte Stulz das Fotografieren vor allem beim Reisen durch die Schweiz lieben. «Ich begann, die schönen Orte für mich festzuhalten», sagt er. «So baute ich eine beachtliche Fotosammlung auf.»

Beide bringen ein grosse Portion Kreativität mit

Auslöser für die Gründung des Verlags war ein Fotomärchenbuch mit dem Namen «Opa und die drei Zwerge», das Samson ursprünglich für seine Enkel angefertigt hatte. «Es war für mich ein Herzensprojekt», sagt er.

Nach der Fertigstellung des Kinderbuches hatte er die Idee, es in einem Verlag zu vertreiben. Schnell holte er auch Stulz mit ins Boot, der daraufhin eine Website mit dazugehörigem Webshop aufsetzte. Anhand der grossen gemeinsamen Sammlung von Fotos aus dem Limmattal entstanden bald schon Entwürfe für weitere Bücher wie ein Bildband zum Bruno-Weber-Park.

Aus ihren früheren Berufen bringen beide eine grosse Portion Kreativität mit. Stulz war über eine lange Zeit in der Eventbranche tätig und Samson als Berater bei Werbeagenturen, später wurde er selbstständig. So sprudeln ihre Köpfe auch heute noch vor Ideen.

Erstellung der Onlinedatenbank war ein Durchbruch

Innerhalb eines Jahres haben die beiden Senioren unter dem Motto «Alles rund ums Bild» verschiedenste Fotoprodukte entwickelt und in ihr Sortiment aufgenommen. Darunter weitere Bildbände, Bilder zur Raumdekoration, Magnettafeln, Fotoposter für Kinder und Fotogeschenke wie Tassen oder Schlüsselanhänger.

Samsons Wohnzimmer verrät seine Leidenschaft für Fotos auf den ersten Blick. Andrea Zahler

«Unsere Intention dahinter war, die vielen Fotos nicht weiterhin dahinvegetieren zu lassen, sondern sie an die Öffentlichkeit zu bringen», sagt Stulz. Ausserdem würden sie den Menschen mit den Produkten eine Freude machen wollen, fügt Samson hinzu.

Ein regelrechter Durchbruch war dabei die Erstellung einer Onlinedatenbank, auf der Tausende ihrer Fotos abrufbar sind. Die Bilder können in unterschiedlichen Formaten und Druckarten ausgewählt werden. Statt eines normalen Digitalfotos können beispielsweise auch ein Fotojahreskalender oder ein auf Acrylglas gedrucktes Bild bestellt werden. Ebenfalls Teil des Angebots ist eine grössere Auswahl an Fotogeschenken.

Die Datenbank unterhalten sie in Zusammenarbeit mit einer Firma in Leipzig und unabhängig vom eigentlichen Onlineshop. Produkte, die bei Bestellungen über die Datenbank in Auftrag gegeben werden, werden deshalb auch in Deutschland produziert und vertrieben. «Es ist für uns ein praktischer Weg, unserer Kundschaft ohne grossen Mehraufwand viel Verschiedenes zu bieten», sagt Stulz.

Viel Zeit und Herzblut reingesteckt

Mit ihrem Angebot wollen sie keine bestimmte Zielgruppe ansprechen. «Wir möchten mit unseren Fotoprodukten sowohl Menschen in unserem Alter als auch jüngere begeistern», sagt Samson. Ihr Verlag stehe noch am Anfang, weshalb sie sich auf die weitere Entwicklung freuen würden.

«Ich bin gerade daran, den Verlag über verschiedene Social-Media-Kanäle bekannter zu machen», sagt Stulz. Sie würden viel Zeit und Herzblut in das Projekt stecken. Trotzdem gehe es ihnen nicht primär um das grosse Geschäft, sondern um die Realisierung ihrer Ideen.

Auch das Fotografieren selbst darf dabei nicht zu kurz kommen. Er sagt: «Ich bin nach wie vor gerne mit meiner Kamera unterwegs und suche nach geeigneten Motiven und Perspektiven.» Während sich Samson oftmals eher für aussergewöhnliche Spots und Blickwinkel entscheidet, greift Stulz in der Regel lieber auf klassische Sujets zurück. Diese Kombination ergebe eine spannende und sich ergänzende Mischung, die sich auch in ihrem Angebot widerspiegle.