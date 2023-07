Geroldswil Baufeld Hotel: Passarelle im Zentrum wird abgebaut Die Passarelle für die Schülerinnen und Schüler wird vor Beginn des neuen Schuljahres abgebaut.

Die Passarelle soll bis Mitte August abgebaut werden. Bild: Martin Rupf

Seit Februar dieses Jahres wird im Zentrum von Geroldswil gebaut. Das Projekt Baufeld Hotel umfasst die Sanierung des Hotels Geroldswil, das in altersgerechte Wohnungen umgebaut wird, und den Bau eines neuen Gebäudes auf der Technikzentrale des Hallenbads. Insgesamt sollen so 44 neue Wohnungen entstehen, 15 davon im Neubau. Zudem wird das sich im Hotelgebäude befindliche Restaurant samt Bar am gleichen Standort neu erstellt.

Zur Sicherung des Schulweges der Geroldswiler Primarschüler wurde im Februar 2023 die hohe Passarelle über die Poststrasse errichtet. Obwohl sich diese bewährt habe, wird sie Mitte August – also noch vor Beginn des neuen Schuljahres – abgebaut, wie die Gemeinde mitteilt. Begründet wird dieser Entscheid damit, dass der Aushub der Baustelle Baufeld Hotel bis dann abgeschlossen sein wird und deshalb vor Ort keine schweren Baulastwagen mehr durchfahren werden.

Das Geroldswiler Stimmvolk bewilligte am 13. Juni 2021 den Baukredit von 35,6 Millionen Franken für das Baufeld Hotel. Verläuft alles nach Plan, sollen die 15 neuen Wohnungen per Ende 2024 bezugsbereit sein. (liz)