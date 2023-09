Geroldswil Neuer Fussgängerübergang soll Umsteige-Situation verbessern Die Bauarbeiten an der Limmattalstrasse beginnen Mitte September. Bis zirka Mitte November 2023 sollen die Bushaltestelle Dorfstrasse erneuert und ein neuer Fussgängerübergang erstellt werden.

Die Bushaltestelle Dorfstrasse soll erneuert werden. Diese wird etwas nach Osten verschoben. Zudem wird zwischen den Bushaltestellen ein zusätzlicher Fussgängerübergang erstellt. Bild: Sandro Zimmerli/Archiv

Die Sanierung der Limmattalstrasse in Geroldswil wurde im Jahr 2018 abgeschlossen, wobei die Bushaltestelle Dorfstrasse zu diesem Zeitpunkt noch nicht erneuert werden konnte. Diese Arbeiten werden nun in Angriff genommen und umfassen nebst der Anpassung der Haltestellen beider Fahrtrichtungen auch einen neuen Fussgängerübergang mit Mittelinsel, wie es in einer Mitteilung des kantonalen Tiefbauamtes heisst. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Weiningen werde vergrössert, die gegenüberliegende Haltestelle in Fahrtrichtung versetzt und in eine Fahrbahnhaltestelle umgewandelt. Zudem werden beide Haltestellen hindernisfrei ausgebaut.

Die Neuerungen dürften vor allem die Pendler freuen, die von Weiningen nach Dietikon wollen. Denn künftig müssen sie nicht mehr den Umweg über den Fussgängerstreifen bei der Coop-Tankstelle in Geroldswil nehmen, da zwischen den Bushaltestellen ein zusätzlicher Fussgängerübergang erstellt wird. Dies wird den Pendlern künftig ermöglichen, besser von der Linie 302 auf die Linie 301 umzusteigen. Dies ist umso wichtiger, als es auf den Linien 302 und 301 immer wieder zu Verspätungen gekommen sein soll. Teils so massiv, dass man den Anschluss auf den nächsten Bus oder den nächsten Zug verpasse, wie Lesende der Limmattaler Zeitung schilderten. Die Linie 302 verbindet Urdorf mit Schlieren, Unterengstringen, Weiningen und Geroldswil, die Linie 301 Dietikon mit Geroldswil.

Ersatzbushaltestellen beim Fussgängerübergang Spitzackerweg

Der Mitteilung zufolge beginnen die Bauarbeiten am Montag, 18. September, und dauern bis zirka Mitte November 2023. Dabei würden die Bauarbeiten im Fahrbahnbereich unter dem Einsatz einer Lichtsignalanlage erfolgen. Der Verkehr wird einspurig durch den Baubereich geführt. Die Busse verkehren während der gesamten Bauzeit in beide Richtungen durch den Baubereich. Ersatzhaltestellen werden ausserhalb des Projektperimeters beim Fussgängerübergang Spitzackerweg eingerichtet. Die Gehwege werden je nach Baufortschritt einseitig gesperrt und über die gegenüberliegende Seite umgeleitet. Die Umleitung wird vor Ort signalisiert.