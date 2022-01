Geroldswil Neue Wohnungen sind heiss begehrt: So schreitet die Entwicklung im Geroldswiler Dorfzentrum voran Die alte Coop-Filiale am Dorfplatz wird bereits seit Herbst zur Bibliothek umgebaut. Die Arbeiten am Baufeld Hotel starten im Oktober. Ende 2024 soll das Projekt beendet sein. Einige Geroldswiler warten bereits sehnsüchtig auf die neuen 44 Wohnungen, die dort entstehen werden.

Die Bibliothek nimmt bereits Formen an. Im Hauptraum sorgen sechs Oblichter für mehr Helligkeit. Severin Bigler

Die ersten Zeichen der Veränderung am Geroldswiler Dorfplatz sind bereits zu erkennen und zwar in Form von orangen Bauabschrankungen, welche die Fensterfronten der künftigen Bibliothek verdecken. Die Geroldswiler Stimmberechtigten bewilligten im Juni 2021 den Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Hochwacht Zürich sowie den Kredit für den Ausbau der Bibliothek und gaben so dem Umzug der Schul- und Gemeindebibliothek vom heutigen Standort in den Räumen der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Weiningen quer über den Geroldswiler Dorfplatz in die alte Coop-Filiale grünes Licht.

Unterricht mit Blick auf den Dorfplatz: Hier wird ein Schulraum für die Primarschule Huebwies entstehen. Severin Bigler

Bereits seit Herbst ist die Baugenossenschaft Hochwacht Zürich mit dem Umbau der Coop-Filiale beschäftigt. «Die Oblichter sind schön geworden. Sie geben dem Hauptraum der Bibliothek viel Helligkeit», sagt Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP), als er einen kurzen Blick in die Räume wirft. Im März soll der Rohbau fertig sein und die Gemeinde den Mieterausbau vornehmen können. «Im Sommer wollen wir dann mit der Bibliothek einziehen und eröffnen», sagt Christen.

Nach dem Umzug der Bibliothek beginnen die Bauarbeiten in einer anderen Ecke des Dorfplatzes: Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde wird dann mit der Erneuerung ihres Kirchenzentrums starten. Severin Bigler

Im Sommer soll dann auch bereits das nächste Projekt im Zentrum an die Hand genommen werden. Das Kirchenzentrum Geroldswil der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen, welche die Gemeinden Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil umfasst, wird für 6,9 Millionen Franken saniert und umgebaut.

Anfang 2024 soll reformiertes Kirchenzentrum wieder belebt werden

Die Büros, der Kirchenraum, die Cafeteria und der Innenhof werden renoviert, ebenso die beiden Wohnungen im Obergeschoss, die auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erhalten. Zudem soll ein neuer Zugang ins Untergeschoss des Kirchenzentrums führen. Ziel der Kirchgemeinde ist es, dass das Zentrum zu Beginn des Jahres 2024 wieder belebt werden kann. Während der Bauzeit will man nach Weiningen ausweichen, aber auch in Geroldswil präsent bleiben.

Im Oktober starten die Bauarbeiten am Baufeld Hotel. Die Gemeinde erhält bereits jetzt Anfragen für die Wohnungen, die dort entstehen. Im Bild von links: Gemeindeschreiber Gregor Jurt und Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) auf dem Dorfplatz. Severin Bigler

Gleichzeitig wird die Gemeinde Geroldswil die Bauarbeiten am Baufeld Hotel starten. Der Umbau des Hotels Geroldswil und der Neubau auf der Technikzentrale des Hallenbads kosten 35,6 Millionen Franken und wurden vergangenes Jahr an der Urne bewilligt. «Im Oktober geht es los. Das Hotel wird ausgeräumt und bis auf den Rohbau zurückgebaut», sagt Liegenschaftenvorstand Christen. Danach folgten der Umbau und die Erstellung des Neubaus. «Ende 2024 sollte alles bereit sein», so Christen.

«Wann seid ihr fertig?»

Die in beiden Gebäuden entstehenden 44 Wohnungen sind bereits jetzt heiss begehrt. «Wir haben schon einige Anfragen erhalten. Die Leute fragen jetzt bereits, wann seid ihr fertig?», sagt Christen und lacht. Es seien dies vor allem ältere Einfamilienhausbesitzerinnen und -besitzer, die aufs Alter hin in eine Wohnung im Zentrum ziehen wollen. Christen sagt: «Das freut uns natürlich. Schliesslich war das mit ein Grund, warum wir die Entwicklung im Zentrum vorantreiben wollten.»