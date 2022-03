Geroldswil Nach Wolf und Wallaby: Gemeinde unterstützt neu einen kleinen Panda im Zoo Zürich Die Gemeinde Geroldswil geht zum dritten Mal eine Patenschaft mit dem Zoo Zürich ein. Zudem bietet sie der Bevölkerung weiterhin vergünstigte Zoo-Eintritte an.

Die Gemeinde Geroldswil sponsert eine jährliche Futterration im Wert von 1000 Franken für den kleinen Panda, der im Zoo Zürich zu Hause ist. zvg

Die tierische Unterstützung in Geroldswil geht weiter. Die Gemeinde hat bekanntgegeben, dass sie neu eine einjährige Patenschaft für einen kleinen Panda im Zoo Zürich übernimmt. Sie spendet dem Tier, das im Himalaja und im Südwesten Chinas heimisch ist, eine Futterration im Wert von 1000 Franken. «Ab dem 10. Januar 2022 wechselte die Tierpatenschaft im Zoo Zürich von einem Bennett-Wallaby zu einem kleinen Panda», heisst es auf der Gemeindewebsite. Das Tier aus der Familie der Kängurus, das in der freien Wildbahn vornehmlich in Australien beheimatet ist, war jedoch nicht das erste, dessen Futterkosten die Gemeinde übernahm.

Alles begann 2020 mit einem Mongolischen Wolf, dem ersten Geroldswiler Patentier aus dem Zoo Zürich. Damit beabsichtige der Gemeinderat, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. Enthusiastisch taufte die Gemeinde den Wolf damals passend zu Geroldswil auf den Namen Geri. Dem Zoo missfiel jedoch die Namensgebung auf Eigeninitiative der Gemeinde und so wurde der Wolf wieder namenlos.

Keiner konnte dem Charme des Pandas widerstehen

Trotz dieser anfänglichen Stolpersteine hält die Gemeinde bis heute an ihrem Engagement fest. «Wir wollten vor allem unseren kleinen Bürgerinnen und Bürgern mit dem neuen Patentier eine Freude machen», sagt Gemeindeschreiber Gregor Jurt. Dem Charme des herzigen kleinen Pandas habe das Verwaltungsteam bei der Auswahl nicht widerstehen können. Eine Mitarbeiterin habe das Patentier sogar bereits im Zoo besucht und dabei die Bilder geschossen, die nun auf der Gemeindewebsite veröffentlicht wurden.

Vor allem den kleinsten Geroldswilerinnen und Geroldswilern will die Gemeinde mit dem neuen Patentier eine Freude bereiten. zvg

Gleichzeitig hat der Gemeinderat wiederum vier Jahresbillette für den Zoo Zürich für 1300 Franken bezogen. Diese stehen den Geroldswilerinnen und Geroldswilern sowie den Verwaltungsangestellten zur Verfügung. Die Bevölkerung kann vier Tickets für eine Miete von je 5 Franken pro Tag beziehen. Zum Vergleich: Der normale Eintrittspreis kostet für Erwachsene an der Zoo-Kasse 29 Franken, für Kinder von sechs bis 15 Jahren 15 Franken. Die vergünstigten Tickets können von Montag bis Freitag am Schalter Präsidiales ausgeliehen werden. Die Reservation erfolgt auf der Gemeindewebsite unter der Rubrik Freizeit und Kultur.

Arbeitslose Person kann endlich mit Kindern in den Zoo

Das Angebot kommt gut an. «Die Leute haben Freude. Vor kurzem lieh beispielsweise eine arbeitslose Person die Tickets aus und besuchte mit ihren Kindern den Zoo. Sie hätte es sich sonst nicht leisten können», erzählt Gemeindeschreiber Jurt. Seit der Aufhebung fast aller Coronamassnahmen sei zudem ein leichter Anstieg zu bemerken. «Wir starteten mit dem Angebot Anfang 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie. Der Zoo war zeitweise geschlossen, die Leute hatten Angst, rauszugehen. Wir hoffen, dass die Tickets nun noch besser genutzt werden», sagt Jurt.

Bisher wurden die Zoo-Tickets durchschnittlich zwei- bis dreimal pro Woche ausgeliehen. Ab Frühlingsbeginn komme es dank der wärmeren Temperaturen aber auch vor, dass die Tickets die ganze Woche vermietet seien.