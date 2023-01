Geroldswil Nach Flyer-Fiasko: Acht Parteien fordern «vollständige Aufklärung», ein Schreiben an das Volk und weitere Massnahmen Am Freitag hat die SVP eine von sieben weiteren Bezirksparteien unterzeichnete Erklärung im Gemeindehaus abgeben – die Gemeinde Geroldswil solle «umgehend » vier überparteiliche Forderungen erfüllen, nachdem sie illegalerweise FDP-Flyer in die Wahlcouverts gesteckt hat.

Wider das Gesetz Flyer verschicken lassen: das Gemeindehaus Geroldswil. Severin Bigler

«Widerrechtlich»: Fett unterstrichen steht das Wort in der «Gemeinsamen Erklärung der Parteien im Bezirk Dietikon», die am Freitagvormittag im Geroldswiler Gemeindehaus abgegeben wurde. «Die Politische Gemeinde Geroldswil hat in den Wahlunterlagen widerrechtlich ein Flugblatt der FDP beigelegt», schreiben die Parteien, damit es nochmals für alle klar ist.

In der gemeinsamen Erklärung verlangen die Parteien von der Gemeinde, dass sie «umgehend» vier Forderungen erfüllt:

«1. die vollständige Aufklärung der Geschehnisse im Rahmen eines öffentlichen Berichts, namentlich darüber, wem welche Informationen zukamen, wer den Versand des Flugblattes in Auftrag gegeben bzw. bewilligt hat und welche Informationen diesbezüglich dem Gemeinderat zukamen;»

«2. die klare Distanzierung der Politischen Gemeinde Geroldswil von der beigelegten Wahlwerbung, insbesondere auch schriftlich vor der Wahl an die eigenen Bürgerinnen und Bürger;»

«3. das unverzügliche Ergreifen der erforderlichen Massnahmen zur Verhinderung weiterer derartiger Vorfälle;»

«4. die öffentliche und vorgängige Bekanntgabe zukünftiger Daten zur Einreichung von Wahl- und Abstimmungsunterlagen in geeigneter und chancengleicher Weise»

Anhand der zweiten Forderung wird klar, dass sich die Parteien einig sind, dass ein Brief an alle Stimmberechtigten die beste Lösung wäre, um alle Stimmberechtigten über den illegalen FDP-Flyer-Versand zu informieren.

Bisher hat die Gemeinde eine Mitteilung auf ihrer Website aufgeschaltet und zudem hat sie auf Seite 4 in der Donnerstagsgrossauflage der «Limmattaler Zeitung» eine amtliche Publikation abdrucken lassen. Kritisiert wird nun die Grösse dieser amtlichen Publikation. Denn diese war im Verhältnis zu amtlichen Publikation anderer Gemeinden sehr klein.

Eine Entschuldigung allein reicht nicht

Mit der ersten Forderung nach einer «vollständigen Aufklärung der Geschehnisse im Rahmen eines öffentlichen Berichts» machen die Parteien zudem klar, dass es aus ihrer Sicht nicht ausreicht, den Fehler zuzugeben und sich zu entschuldigen. Dafür war der Fehler offenbar zu gross.

Wer hat den Fehler begangen?

Wer ihn genau begangen hat, ist derzeit noch nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Was ins Wahlcouvert kommt, entscheidet nicht der Lehrling. Der Fehler wird bei einer höheren Stelle im Gemeindehaus zu suchen sein. Ob der Gemeinderat vor dem Wahlcouvert-Versand selber einen falschen Entscheid gefällt hat oder ob er einen falschen Entscheid des Gemeindeverwaltungsteams nicht verhindert hat - in beiden Fällen würde der Gemeinderat keine gute Falle machen. Ob er vor diesem Hintergrund eine «vollständige Aufklärung der Geschehnisse im Rahmen eines öffentlichen Berichts» befürworten wird? Das wird sich zeigen.

Was wusst der Gemeinderat?

Dass der Gemeinderat oder zumindest ein Teil des Gemeinderats wusste, dass die Gemeindeverwaltung den FDP-Flyer-Versand in den Wahlcouverts vorbereitet, kann jedenfalls nicht bestritten werden.

Die Gemeinde Geroldswil hatte den Wahlcouverts für die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen 2023 FDP-Flyer beigelegt. Das war gegen das Gesetz. TeleZüri

SVP-Präsident Kurt Flückiger brachte die Erklärung ins Gemeindehaus

Die gemeinsame überparteiliche Erklärung mit den Forderung hat Kurt Flückiger, Präsident der SVP Geroldswil und Erstunterzeichner der Erklärung, am Freitagvormittag persönlich im Gemeindehaus abgegeben, wie er der «Limmattaler Zeitung» mitteilte. Neben ihm unterzeichnet haben die Vertreter von sieben weiteren Bezirksparteien: SP-Co-Präsident Samuel Wenk, Ernst Joss von der AL, Grünen-Co-Präsident Dominik Ritzmann, GLP-Co-Präsident Beat Rüfenacht, EVP-Präsidentin Christiane Ilg-Lutz, Mitte-Präsident Danilo Follador und FDP-Präsident Gérald Künzle.

Die FDP hat also auch unterschrieben. Das kommt nicht überraschend: Die Partei war laut FDP-Wahlleiterin Barbara Angelsberger selber überrascht, nachdem sie erfahren hat, dass der FDP-Flyer als einziger in den Wahlcouverts landete.