Geroldswil Mit Selbstausleihsystem und Game-Zimmer: Die modernste Bibliothek im Limmattal ist jetzt offen Fast 15'000 Medien auf 480 Quadratmetern – am Montagnachmittag wurden die ersten Besucher in der neuen Geroldswiler Bibliothek empfangen.

Das Team der Bibliothek Geroldswil begrüsst die ersten Besucherinnen und Besucher (von links): Yvonne Marinoni, Karin Seitz, Marianna Portaluri und Lara Portaluri. Andrea Zahler

Es ist eine erfreuliche Nachricht für Leseratten: Seit gestern ist die neue Geroldswiler Bibliothek in der ehemaligen Coop-Filiale auf dem Dorfplatz offiziell eröffnet. Und, sie ist eine der modernsten im Limmattal. Die beinahe 15'000 Medien mussten vor etwas mehr als einem Monat vom alten Standort in den Räumen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen quer über den Dorfplatz getragen werden.

Die Bibliothek ist mit 480 Quadratmetern doppelt so gross wie zuvor. Neu verfügt sie auch über ein Game-Zimmer mit einer Playstation 5 und ein Selbstausleihsystem, das um eine selbstständige Rückgabe ergänzt wurde. Ein Fest für die Bevölkerung fand bereits am 20. August statt. Gleichzeitig wurde auch das 45-Jahr-Jubiläum der Bibliothek gefeiert.

Eigentlich hätte auch die Inbetriebnahme am selben Tag stattfinden sollen, doch Lieferengpässe verunmöglichten dies. Trotz der Verzögerung ist Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri zufrieden. Der erste Tag sei gut verlaufen. «Ich freue mich darauf viele interessierte Kundinnen und Kunden in der neuen Bibliothek begrüssen zu können.»

Das sagen die ersten Besucherinnen und Besucher zur neuen Bibliothek:

Maddalena Gosteli (93) aus Oetwil

Maddalena Gosteli hat bereits Bücher ausgesucht. Andrea Zahler

«Mein Sohn und ich waren die ersten Besucher der neuen Bibliothek. Wir sind immer etwas zu früh. Mir gefällt alles! Die Bibliothek ist schön, übersichtlich und gross. Es hat so viel Auswahl. Ich habe schon Bücher ausgeliehen. Ich lese nämlich viel – vor allem Krimis. Solche Bücher sind spannend. Wenn ich ein Buch lese, erlebe ich alles mit.»

Louis Gosteli (63) aus Oetwil

Louis Gosteli besucht die Bibliothek jeweils mit seiner Mutter. Andrea Zahler

«Wir waren zu früh hier. Das Licht hat noch gar nicht gebrannt. Die neue Bibliothek ist sehr hell und übersichtlich. Meine Mutter und ich sind heute hier, weil wir Bücher zurückbringen müssen. Wir haben gleich neue für sie ausgesucht. Wir kommen nämlich alle vier Wochen hierher. Sie liest die Bücher und ich begleite sie. Es ist schön.»

Mary Jane Taccad (36) aus Geroldswil

Mary Jane Taccad ist Nanny und mit den Kindern oft in der Bibliothek. Andrea Zahler

«Ich bin Nanny und komme zweimal die Woche mit den beiden Mädchen in die Bibliothek in Geroldswil. Das Angebot für die Kinder in der neuen Bibliothek gefällt mir gut und auch, dass sie grösser ist. Lesen ist für das Wissen der Kinder unglaublich wichtig. Wir verlassen die Bibliothek immer mit einer grossen Tasche. Ich selbst liebe es auch zu Lesen.»

Marcel Koch (79) aus Geroldswil

Marcel Koch will jetzt öfter ein Buch ausleihen. Andrea Zahler

«Ich bin zum ersten Mal in der Bibliothek in Geroldswil. Ich habe nämlich ein Buch gesucht – und gefunden. Vorher habe ich ab und zu Bücher online bestellt. Dass wir ein solches Angebot in Geroldswil haben, ist natürlich super. Die Bibliothek ist sehr übersichtlich. Ich werde mir Mühe geben, jetzt öfter ein Buch zu holen.»

Karin Korn (62) aus Geroldswil

Karin Korn will öfter in die Geroldswiler Bibliothek gehen, sobald sie pensioniert ist. Andrea Zahler

«Ich bin Bibliotheksleiterin in Urdorf und natürlich auch eine Leseratte – ein Umbau ist etwas vom Schönsten, das passieren kann, wenn man in einer Bibliothek arbeitet. Die neuen Sitzgelegenheiten gefallen mir besonders gut. Auch, dass alles auf einem Stockwerk ist. Sobald ich pensioniert bin, werde ich sicher öfter hierher kommen.»

Marco Christ (44) aus Geroldswil

Marco Christ ist kein Bücherwurm aber sein Sohn hat Spass. Andrea Zahler

«Ich bin wegen meinem Sohn hier. Wir wollten kurz vorbeischauen und sehen, was sich verändert hat. Die neue Bibliothek ist sehr hell und schön. Mein Sohn ist als erstes ins Spielzimmer gegangen. Er ist wohl wegen den Games hier. Ich selbst bin kein Bücherwurm aber mein Sohn hat Spass und das Angebot ist wirklich super.»