Geroldswil Künstlertrio aus Würenlos und Wettingen stellt in der Galerie Anemus aus Während des ganzen Oktobers sind in der alten Scheune in Geroldswil Gemälde, Holzskulpturen und Keramik-Kunstwerke zu bewundern. Am Samstag findet die Vernissage statt.

In der Galerie Anemus in der alten Scheune in Geroldswil sind bald neue Kunstwerke zu sehen. Valentin Hehli

In der Galerie Anemus an der Dorfstrasse in Geroldswil startet schon bald die nächste Ausstellung: Vom 1. bis 30. Oktober zeigen zwei Künstlerinnen und ein Künstler ihre Werke. Noch bis vor Kurzem waren in der Galerie Gemälde des Gründertrios zu sehen.

So sehen die Kunstwerke von Ing-Marie Leemann, Heidi Häfliger und Urs Busslinger aus. zvg

Nun werden Ing-Marie Leemann aus Würenlos Acrylbilder und künstlerische Objekte, Heidi Häfliger aus Wettingen Keramik mit Schwemmholz und Urs Busslinger aus Wettingen Holzskulpturen und Bilder ausstellen.

Die Galerie wird mittwochs, freitags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Vernissage findet am Samstag von 14 bis 20 Uhr statt, die Finissage dann am 30. Oktober von 14 bis 18 Uhr.