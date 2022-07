Geroldswil Nach langer Coronapause: Zweiter Deutschkurs für Fremdsprachige startet bald Ab Ende August bietet die Gemeinde Geroldswil wieder einen Sprachkurs für Asylbewerbende und Sozialhilfebeziehende an.

Gleisten das Projekt auf: Die ehemalige Sozialvorständin Veronika Neubauer (SVP, links), Deutschlehrerin Bernadette Vontobel und Gemeindemitarbeiterin Denise Feusi. Auch mit auf dem Bild ist Shilan Delshad (ganz rechts). Sie besuchte den ersten Kurs. Sandra Ardizzone

Nach einer langen Corona bedingten Pause geht der Deutschkurs der Gemeinde Geroldswil für fremdsprachige Personen nun in die zweite Runde. Das Angebot beginnt am 26. August und dauert bis am 7. Oktober, wie die Gemeinde mitteilt.

Mithilfe des Kurses sollen vornehmlich Asylbewerbende und Sozialhilfebeziehende aus Geroldswil und der Umgebung ohne Deutschkenntnisse die deutsche Sprache erlernen und mehr über die Schweizer Kultur erfahren. Für den Kurs, der jeweils am Freitagnachmittag stattfindet, zahlen die Teilnehmenden 70 Franken. Wünschen sie eine Kinderbetreuung, betragen die Kosten 87.50 Franken.

Deutschkurse bei Organisationen sind stark ausgebucht

Damit will die Gemeinde einen Beitrag zur Integration leisten. Für sie ist das eine bessere Lösung, als auf Integrationsprogramme und Sprachkursanbieter zu setzen. «Deutschkurse bei der AOZ und anderen Organisationen sind stark ausgebucht. Aufgrund der langen Wartezeiten verzögert sich die Integration. Daher kam uns die Idee, selbst aktiv zu werden», sagte die damals zuständige Sozialvorständin Veronika Neubauer (SVP) zum neuen Angebot.

Den Kurs wird erneut die erfahrene Geroldswiler Heilpädagogin Bernadette Vontobel leiten. Sie setzt dabei auf Gespräche und zwölf Tablets, welche die Gemeinde mit einem Zustupf von Texaid für wohltätige Zwecke angeschafft hat.