Geroldswil Im Kampf gegen den Vandalismus setzt die Gemeinde erneut auf die Dietiker Firma Outsec Die Outsec AG wird per sofort die Gemeindepolizei Geroldswil an den Wochenenden unterstützen und insbesondere bestimmte Areale kontrollieren. Ziel: weniger Vandalismus.

Was geht in den Köpfen der Vandalen vor? Das hier war eine ihrer vielen Aktionen in Geroldswil. zvg

«In den vergangenen Wochen ist es in der Gemeinde Geroldswil erneut zu Vandalismus und Littering gekommen. Muss das wirklich sein?»,

schreibt die Gemeinde Geroldswil in einer aktuellen Mitteilung. Sie bittet die Einwohnerinnen und Einwohner einmal mehr, «Auffälligkeiten und Beobachtungen der Gemeindepolizei Geroldswil zu melden, damit solche unschönen Vorkommnisse aufgeklärt werden können».

In Anbetracht der Sachbeschädigungen der letzten Wochen hat der Gemeinderat zudem entschieden, wie schon letztes Jahr eine Sicherheitsfirma zu engagieren. Wie der Gemeinderat nun mitteilt, wird es sich dabei wieder um die Dietiker Firma Outsec AG handeln. Sie werde «mit der Kontrolle spezifischer Areale und Hotspots per sofort bis Ende September» beauftragt. «Die Firma Outsec AG ist als Unterstützung der Gemeindepolizei jeweils an den Wochenenden im Einsatz», heisst es weiter.

Die Gemeindepolizei Geroldswil – hier im Bild ihr Fahrzeug – muss sich immer wieder mit Vandalismus beschäftigen. Sibylle Egloff / Archiv

Zudem werden nun gemäss dem im Dezember von der Gemeindeversammlung verabschiedeten Videoreglement die ersten Kameras zur Überwachung neuralgischer Punkte installiert, wie kürzlich bekannt wurde.

Erzielt das alles keine Wirkung, wird die Videoüberwachung auf weitere Standorte ausgeweitet.